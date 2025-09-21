Boca Juniors y Central Córdoba empataron 2 a 2 en el cierre de la jornada de domingo por la fecha 9 del Torneo Clausura. El Xeneize ganaba cómodamente 2 a 0, pero se fue quedando sin combustible y el Ferroviario aprovechó.
Boca 2 - C. Córdoba 2: el Xeneize jugaba su mejor partido en meses, pero se quedó sin nafta
Boca hacía un partido perfecto en La Bombonera. Pero se fue quedando, lo golpearon emocionalmente y Central Córdoba tuvo premio.
EN VIVO
-
23:16
Final del partido: Boca y Central Córdoba igualaron 2 a 2
-
23:15
¡Se perdió Verón el gol del triunfo! VIDEO: Marchesín había salido lejos y dejó el arco vacío, pero Verón no tuvo puntería
-
23:12
En un final electrizante, el partido está para cualquiera de los dos equipos
-
23:02
¡GOL DE CENTRAL CÓRDOBA! VIDEO: Zapatazo de Gómez en la puerta del área y pone el 2 a 2
-
23:00
Boca ya casi no tiene la pelota y Central Córdoba domina (sobre todo emocionalmente)
-
22:48
El Ferroviario sintió el envión anímico del gol: Ahora juega mejor que el Xeneize y va por el empate
-
22:42
¡GOL DE CENTRAL CÓRDOBA! VIDEO: Boca defendió mal una pelota alta y Florentín pone de cabeza el 2 a 1
-
22:35
¡GOL DE BOCA! VIDEO: Merentiel apareció solo por la medialuna del área y facturó el 2 a 0
-
22:25
Comienza el 2T
-
22:03
Final del 1T
-
21:58
¡GOL DE BOCA! VIDEO: Battaglia captura una pelota en el área y pone el 1 a 0
-
21:49
El Xeneize le está sacando jugo a su mayor virtud y no tiene que ver estrictamente con lo futbolístico
-
21:38
¡Era el gol de Giménez! VIDEO: Gran jugada de Boca que terminó en un mano a mano del Cabo, pero tapó bien Aguerre
-
21:31
Boca lo agradece: Palacios está cumpliendo con un buen nivel y el equipo lo siente
-
21:23
Muy activo, rápido e intenso Boca, tanto con pelota como cuando la debe recuperarla
-
21:17
Comienza el partido
-
20:39
Números iguales: la curiosa similitud en las estadísticas entre Boca y Central Córdoba en el Clausura
-
20:34
El peligro de Central Córdoba que puede hacer sufrir mucho a Boca
-
20:32
TV: Dónde ver Boca vs. Central Córdoba
-
20:24
A pesar de la lesión y ausencia de Cavani, Russo no rompe el doble 9
-
20:23
Equipos confirmados en Boca y Central Córdoba
Las sensaciones al final del partido, para Boca, son muy amargas. Quizás de lo más amargo del Xeneize este 2025. Porque tras ir ganando cómodamente por 2 a 0 ante un endeble Central Córdoba, poco a poco se fue quedando sin nafta y el Ferroviario lo aprovechó. Cuando menos se lo esperaba llegó al descuento, y luego un zapatazo para el 2 a 2 final.
Pero más allá del resultado holgado, la amargura de Boca responde a lo que, irónicamente, entrega el fútbol: jugó su mejor partido en los últimos meses. El mejor Xeneize del ciclo de Miguel Ángel Russo, y probablemente el mejor Xeneize del año.
Más allá de los conceptos tácticos y las capacidades de cada jugador, este deporte tiene una fuerte cuota de emocionalidad. De sensaciones y percepciones, de encuentros y sociedades que pasan más por la relación entre los mismos futbolistas que por su nivel individual. Es lo primero lo que condiciona esto último.
El Boca que jugó hasta los 55 minutos de partido vivió eso. Era un equipo que fluía porque sus piezas se entendían. Con un sentido de compromiso colectivo, con velocidad, con ambición. Con inteligencia para entender dónde estaban los huecos del Ferroviario, moviéndose, asociándose. Pero, por sobre todas las cosas, con mucha sensibilidad de sus propios jugadores, que estaban plenamente conectados y entendían a la perfección lo que el otro quería hacer.
El ingreso de Milton Giménez fue muy bueno. El Cabo jugó de titular ante la lesión de Cavani, y su presencia le dio otra velocidad y fluidez a los ataques del Xeneize.
Así las cosas, para Central Córdoba parecía (lo era) una noche negra. Endeble, con espacios por todos lados, el Ferroviario se alejó bastante de esa solidez que había encontrado y que lo había llevado a estar peleando por el liderazgo del Clausura.
El local tuvo varias chances durante el 1T, y al minuto 41´concretó la de Battaglia, de cabeza. Una vez más, el mediocampista llegó a posición de gol y marcó. Una vez más, de cabeza.
No aflojó en el comienzo del 2T. A los 10´del complemento, Merentiel puso 2 a 0, producto del buen partido que el Xeneize seguía haciendo.
Pero, así como el factor emocional había elevado a Boca a ese estado de fluidez durante la primera etapa, también lo golpeó fuerte cuando, apenas un puñado de minutos después, Central Córdoba llegó al descuento con un cabezazo poco ortodoxo de Florentín.
Fue una verdadera trompada. Tanto, que el Xeneize jamás se pudo reacomodar. Como si no estuviese preparado para recibirlo, como si lo hubieran bajado del estado de gracia de un hondazo, a partir del tanto del Ferroviario a Boca le entraron dudas por todos lados.
Leandro Paredes, una vez más, marcó el timing del equipo. Con elegancia y jerarquía. Sin embargo, la personalidad del 5 no fue suficiente como para contagiar al resto de sus compañeros.
El conjunto de Russo se fue quedando poco a poco. Cediendo terreno. El equipo de De Felippe percibió la aflicción y congoja de su rival y comenzó a dominar. Los cambios que metió desde el banco funcionaron a la perfección.
Faltando 10 minutos para el final, Gómez sacó un zapatazo de media distancia y puso el 2 a 2. Era una verdadera sorpresa para el Xeneize. Lo era porque había hecho un partido redondo durante la primera mitad, pero no lo era porque durante la mayor parte del segundo tiempo venía dando indicios de flaquezas.
Con el empate, ni Boca ni Central Córdoba se pudieron subir a la punta del campeonato, que por ahora es de Unión. Quedaron en 3er y 4to puesto, ambos con los mismos puntos (14).
Aun así, Boca logró extender su racha invicta y acumula 3 victorias y 2 empates. El Xeneize puede irse con buenas sensaciones.
Deja tu comentario