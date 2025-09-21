Boca 2 - C. Córdoba 2: el Xeneize jugaba su mejor partido en meses, pero se quedó sin nafta

Boca Juniors y Central Córdoba empataron 2 a 2 en el cierre de la jornada de domingo por la fecha 9 del Torneo Clausura. El Xeneize ganaba cómodamente 2 a 0, pero se fue quedando sin combustible y el Ferroviario aprovechó.

Las sensaciones al final del partido, para Boca, son muy amargas. Quizás de lo más amargo del Xeneize este 2025. Porque tras ir ganando cómodamente por 2 a 0 ante un endeble Central Córdoba, poco a poco se fue quedando sin nafta y el Ferroviario lo aprovechó. Cuando menos se lo esperaba llegó al descuento, y luego un zapatazo para el 2 a 2 final.

Pero más allá del resultado holgado, la amargura de Boca responde a lo que, irónicamente, entrega el fútbol: jugó su mejor partido en los últimos meses. El mejor Xeneize del ciclo de Miguel Ángel Russo, y probablemente el mejor Xeneize del año.

Más allá de los conceptos tácticos y las capacidades de cada jugador, este deporte tiene una fuerte cuota de emocionalidad. De sensaciones y percepciones, de encuentros y sociedades que pasan más por la relación entre los mismos futbolistas que por su nivel individual. Es lo primero lo que condiciona esto último.

Boca vs. Central Córdoba Paredes, figura en Boca @BocaJrsOficial

El Boca que jugó hasta los 55 minutos de partido vivió eso. Era un equipo que fluía porque sus piezas se entendían. Con un sentido de compromiso colectivo, con velocidad, con ambición. Con inteligencia para entender dónde estaban los huecos del Ferroviario, moviéndose, asociándose. Pero, por sobre todas las cosas, con mucha sensibilidad de sus propios jugadores, que estaban plenamente conectados y entendían a la perfección lo que el otro quería hacer.

El ingreso de Milton Giménez fue muy bueno. El Cabo jugó de titular ante la lesión de Cavani, y su presencia le dio otra velocidad y fluidez a los ataques del Xeneize.

Así las cosas, para Central Córdoba parecía (lo era) una noche negra. Endeble, con espacios por todos lados, el Ferroviario se alejó bastante de esa solidez que había encontrado y que lo había llevado a estar peleando por el liderazgo del Clausura.

El local tuvo varias chances durante el 1T, y al minuto 41´concretó la de Battaglia, de cabeza. Una vez más, el mediocampista llegó a posición de gol y marcó. Una vez más, de cabeza.

No aflojó en el comienzo del 2T. A los 10´del complemento, Merentiel puso 2 a 0, producto del buen partido que el Xeneize seguía haciendo.

G1aZyr3WMAA9Fi4 Di Lollo estuvo firme en defensa FOTO NA:@cacc_sde

Pero, así como el factor emocional había elevado a Boca a ese estado de fluidez durante la primera etapa, también lo golpeó fuerte cuando, apenas un puñado de minutos después, Central Córdoba llegó al descuento con un cabezazo poco ortodoxo de Florentín.

Fue una verdadera trompada. Tanto, que el Xeneize jamás se pudo reacomodar. Como si no estuviese preparado para recibirlo, como si lo hubieran bajado del estado de gracia de un hondazo, a partir del tanto del Ferroviario a Boca le entraron dudas por todos lados.

Leandro Paredes, una vez más, marcó el timing del equipo. Con elegancia y jerarquía. Sin embargo, la personalidad del 5 no fue suficiente como para contagiar al resto de sus compañeros.

El conjunto de Russo se fue quedando poco a poco. Cediendo terreno. El equipo de De Felippe percibió la aflicción y congoja de su rival y comenzó a dominar. Los cambios que metió desde el banco funcionaron a la perfección.

2025_09_250921817 El Ferroviario creció y al Xeneize le costó FOTO NA:@cacc_sde

Faltando 10 minutos para el final, Gómez sacó un zapatazo de media distancia y puso el 2 a 2. Era una verdadera sorpresa para el Xeneize. Lo era porque había hecho un partido redondo durante la primera mitad, pero no lo era porque durante la mayor parte del segundo tiempo venía dando indicios de flaquezas.

Con el empate, ni Boca ni Central Córdoba se pudieron subir a la punta del campeonato, que por ahora es de Unión. Quedaron en 3er y 4to puesto, ambos con los mismos puntos (14).

Aun así, Boca logró extender su racha invicta y acumula 3 victorias y 2 empates. El Xeneize puede irse con buenas sensaciones.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Boca y Central Córdoba igualaron 2 a 2

Live Blog Post ¡Se perdió Verón el gol del triunfo! VIDEO: Marchesín había salido lejos y dejó el arco vacío, pero Verón no tuvo puntería

Live Blog Post En un final electrizante, el partido está para cualquiera de los dos equipos

Live Blog Post Boca ya casi no tiene la pelota y Central Córdoba domina (sobre todo emocionalmente)

Live Blog Post El Ferroviario sintió el envión anímico del gol: Ahora juega mejor que el Xeneize y va por el empate

Live Blog Post ¡GOL DE CENTRAL CÓRDOBA! VIDEO: Boca defendió mal una pelota alta y Florentín pone de cabeza el 2 a 1 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1969941074455011496&partner=&hide_thread=false MARCHESÍN NO LO PODÍA CREER: Boca no pudo sacar la pelota y Florentín puso el 1-2 de Central Córdoba ante el Xeneize.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/GgascaQKUw — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2025

Live Blog Post ¡GOL DE BOCA! VIDEO: Merentiel apareció solo por la medialuna del área y facturó el 2 a 0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1969939291473064030&partner=&hide_thread=false ¡APARECIÓ LA BESTIA! Merentiel estampó el 2-0 de Boca ante Central Córdoba en La Bombonera.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/2kbBm9AkVP — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2025

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post ¡GOL DE BOCA! VIDEO: Battaglia captura una pelota en el área y pone el 1 a 0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1969930055087276211&partner=&hide_thread=false ARRIBA EL XENEIZE: Battaglia capturó una pelota que quedó picando en el área y puso el 1-0 de Boca ante Central Córdoba.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/LqyZu3u5d0 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2025

Live Blog Post El Xeneize le está sacando jugo a su mayor virtud y no tiene que ver estrictamente con lo futbolístico El buen nivel de fútbol que está mostrando el Xeneize se sostiene sobre un aspecto clave: la sintonía fina entre los jugadores. Más allá de lo táctico, los futbolistas de Boca están muy conectados entre sí, sensibles a los movimientos del otro, perspicaces para entender lo que quieren hacer a nivel colectivo o a la idea que tiene el compañero de al lado. Boca fluye. Lea en Golazo24: La soledad de Palacios: Boca le debe socios si quiere explotar su nivel

Live Blog Post ¡Era el gol de Giménez! VIDEO: Gran jugada de Boca que terminó en un mano a mano del Cabo, pero tapó bien Aguerre Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1969922936602538240&partner=&hide_thread=false AGUERRE LE SACÓ EL GOL A GIMÉNEZ.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/s9WmMLSI6I — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2025

Live Blog Post Boca lo agradece: Palacios está cumpliendo con un buen nivel y el equipo lo siente

Live Blog Post Muy activo, rápido e intenso Boca, tanto con pelota como cuando la debe recuperarla

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post Números iguales: la curiosa similitud en las estadísticas entre Boca y Central Córdoba en el Clausura Ambos equipos comparten cifras en este Clausura. Los dos ganaron tres partidos, los dos empataron cuatro y los dos perdieron solo uno. Además, tienen la misma cantidad de goles a favor: diez. La diferencia está en los goles recibidos; mientras a Boca le hicieron seis, a Central Córdoba le convirtieron cuatro.

Live Blog Post El peligro de Central Córdoba que puede hacer sufrir mucho a Boca Es probable esperar un Ferroviario intenso en la marca, más reactivo y cediendo el protagonismo con pelota. Rápido para moverse de lado a lado, duro en los duelos y con rigor físico, seguramente busque lastimar al Xeneize a través del contragolpe y la velocidad de sus delanteros.

Live Blog Post TV: Dónde ver Boca vs. Central Córdoba El partido entre Xeneize y Ferroviario va por el canal ESPN Premium, del pack fútbol.

Live Blog Post A pesar de la lesión y ausencia de Cavani, Russo no rompe el doble 9 Milton Giménez será titular en el XI inicial del Xeneize. Cavani padece una distención en el psoas, por lo que el Cabo tendrá su oportunidad. Russo eligió incluirlo en el ataque de Boca y, de esta manera, continuará con el doble 9.