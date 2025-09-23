El cuadro robado por los nazis que pasó décadas desaparecido en Mar del Plata ahora quedó bajo la custodia de la Corte Suprema. Tras un operativo especial, la obra fue trasladada al Palacio de Tribunales de Buenos Aires, donde permanecerá mientras la Justicia define su destino y se asegura su conservación con medidas de seguridad extremas.
SIGUE EL MISTERIO
Traslado histórico: El cuadro nazi de Mar del Plata ahora protegido por la Justicia
El cuadro nazi encontrado en Mar del Plata está en manos de la Justicia porteña: custodia de la Corte Suprema mientras se define su destino. ¿Qué pasará con él?
Cómo llegó a la Corte Suprema la pintura que sobrevivió al nazismo
El "Retrato de Dama", perdido desde la Segunda Guerra Mundial, llegó al Palacio de Tribunales de Buenos Aires bajo un operativo que no fue cualquier traslado: cada detalle estuvo pensado para preservar la obra.
Según fuentes judiciales, fue embalada en materiales neutros, protegida con burbujas y espuma de poliuretano, y transportada a baja velocidad con control de temperatura y humedad. "Se trata de un delicado bien de altísimo valor histórico y cultural, que requiere especiales medidas de seguridad", afirmó el juez federal Santiago Inchausti, a cargo de la causa, y no exagera: detrás de este cuadro hay décadas de saqueo, muerte y exilio.
El hallazgo fue resultado de una investigación del diario neerlandés Algemeen Dagblad (AD), que detectó la pintura en una foto de un aviso inmobiliario de Mar del Plata. La obra pertenecía a Patricia Kadgien, hija de un jerarca nazi, y su esposo Juan Carlos Cortegoso, quienes quedaron imputados por encubrimiento agravado de robo en contexto de genocidio. La pintura, mientras tanto, quedó bajo custodia de la Corte Suprema hasta que se determine su destino final.
No es lo que parecía: la obra que confundió a expertos y justicia
Durante décadas se creyó que el cuadro era de Giuseppe Ghislandi, mejor conocido como Fra’ Galgario, y que retrataba a la condesa Colleoni de Bérgamo. Sin embargo, la Accademia Carrara y expertos italianos confirmaron que la obra es en realidad de Giacomo Ceruti, también llamado Il Pitocchetto, uno de los principales retratistas del siglo XVIII. Además, no hay evidencia de que la mujer retratada sea efectivamente la condesa.
Este cambio de atribución altera la historia que se contaba sobre la obra, su valor cultural y económico, y muestra lo difícil que es reconstruir trayectorias de piezas expoliadas por el nazismo. La Justicia argentina ahora va a tener que decidir si la pintura vuelve a los herederos de Jacques Goudstikker, marchante judío holandés cuya colección fue saqueada en Ámsterdam en 1940, o si queda bajo custodia de instituciones internacionales.
Más allá de la autoría, el expolio nazi dejó marcas que llegaron hasta Argentina y que todavía reclaman memoria y justicia. El cuadro es un recordatorio de la historia que no se puede ignorar, y de la responsabilidad que tenemos como país para enfrentarla con transparencia y criterio.
