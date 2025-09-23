urgente24
ACTUALIDAD cuadro > Mar del Plata > nazis

SIGUE EL MISTERIO

Traslado histórico: El cuadro nazi de Mar del Plata ahora protegido por la Justicia

El cuadro nazi encontrado en Mar del Plata está en manos de la Justicia porteña: custodia de la Corte Suprema mientras se define su destino. ¿Qué pasará con él?

23 de septiembre de 2025 - 10:30
El cuadro nazi encontrado en Mar del Plata está en manos de la Justicia porteña: custodia de la Corte Suprema mientras se define su destino. ¿Qué pasará con él?

El cuadro nazi encontrado en Mar del Plata está en manos de la Justicia porteña: custodia de la Corte Suprema mientras se define su destino. ¿Qué pasará con él?

Por GERMÁN MOLKUC

El cuadro robado por los nazis que pasó décadas desaparecido en Mar del Plata ahora quedó bajo la custodia de la Corte Suprema. Tras un operativo especial, la obra fue trasladada al Palacio de Tribunales de Buenos Aires, donde permanecerá mientras la Justicia define su destino y se asegura su conservación con medidas de seguridad extremas.

Cómo llegó a la Corte Suprema la pintura que sobrevivió al nazismo

El "Retrato de Dama", perdido desde la Segunda Guerra Mundial, llegó al Palacio de Tribunales de Buenos Aires bajo un operativo que no fue cualquier traslado: cada detalle estuvo pensado para preservar la obra.

WhatsApp Image 2025-09-23 at 09.59.26
El "Retrato de Dama" lleg&oacute; al Palacio de Tribunales tras ser hallado en Mar del Plata, bajo custodia de la Corte Suprema. El traslado fue cuidadosamente planificado para preservar la obra hist&oacute;rica y cultural.

El "Retrato de Dama" llegó al Palacio de Tribunales tras ser hallado en Mar del Plata, bajo custodia de la Corte Suprema. El traslado fue cuidadosamente planificado para preservar la obra histórica y cultural.

Seguir leyendo

Según fuentes judiciales, fue embalada en materiales neutros, protegida con burbujas y espuma de poliuretano, y transportada a baja velocidad con control de temperatura y humedad. "Se trata de un delicado bien de altísimo valor histórico y cultural, que requiere especiales medidas de seguridad", afirmó el juez federal Santiago Inchausti, a cargo de la causa, y no exagera: detrás de este cuadro hay décadas de saqueo, muerte y exilio.

WhatsApp Image 2025-09-23 at 09.59.26 (2)

El hallazgo fue resultado de una investigación del diario neerlandés Algemeen Dagblad (AD), que detectó la pintura en una foto de un aviso inmobiliario de Mar del Plata. La obra pertenecía a Patricia Kadgien, hija de un jerarca nazi, y su esposo Juan Carlos Cortegoso, quienes quedaron imputados por encubrimiento agravado de robo en contexto de genocidio. La pintura, mientras tanto, quedó bajo custodia de la Corte Suprema hasta que se determine su destino final.

WhatsApp Image 2025-09-23 at 09.59.26 (3)

No es lo que parecía: la obra que confundió a expertos y justicia

Durante décadas se creyó que el cuadro era de Giuseppe Ghislandi, mejor conocido como Fra’ Galgario, y que retrataba a la condesa Colleoni de Bérgamo. Sin embargo, la Accademia Carrara y expertos italianos confirmaron que la obra es en realidad de Giacomo Ceruti, también llamado Il Pitocchetto, uno de los principales retratistas del siglo XVIII. Además, no hay evidencia de que la mujer retratada sea efectivamente la condesa.

WhatsApp Image 2025-09-23 at 09.59.26 (1)
La obra atribuida a Fra&rsquo; Galgario result&oacute; ser de Giacomo Ceruti, Il Pitocchetto, y la identidad de la mujer retratada sigue sin confirmarse. La justicia debe definir si regresa a los herederos de Goudstikker o queda bajo custodia.

La obra atribuida a Fra’ Galgario resultó ser de Giacomo Ceruti, Il Pitocchetto, y la identidad de la mujer retratada sigue sin confirmarse. La justicia debe definir si regresa a los herederos de Goudstikker o queda bajo custodia.

Este cambio de atribución altera la historia que se contaba sobre la obra, su valor cultural y económico, y muestra lo difícil que es reconstruir trayectorias de piezas expoliadas por el nazismo. La Justicia argentina ahora va a tener que decidir si la pintura vuelve a los herederos de Jacques Goudstikker, marchante judío holandés cuya colección fue saqueada en Ámsterdam en 1940, o si queda bajo custodia de instituciones internacionales.

WhatsApp Image 2025-09-23 at 09.59.25

Más allá de la autoría, el expolio nazi dejó marcas que llegaron hasta Argentina y que todavía reclaman memoria y justicia. El cuadro es un recordatorio de la historia que no se puede ignorar, y de la responsabilidad que tenemos como país para enfrentarla con transparencia y criterio.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La brillante miniserie que se vuelve adictiva desde el primer capítulo

ARCA pone límites a las compras en Shein y Temu: Qué cambios rigen desde ahora

El Gobierno le da épica al manotazo de ahogado y espera salvavidas de Trump

Beto Casella, con un pie y medio afuera de El Nueve: Qué canales lo pretenden

Preocupa el sobrevuelo de un avión RAF británico en Argentina, Uruguay y Chile

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES