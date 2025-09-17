Flor Jazmín Peña llevará a Agustín Franzoni a la Justicia: "Lo siento como amenaza"

Embed ¿Como puede ser que Agustin Franzoni siga teniendo trabajo?



Las redes sociales se encargaron del resto. Twitter e Instagram se llenaron de repudio, y muchos recordaron que Franzoni ya había quedado en el ojo de la tormenta cuando se separó de Flor Jazmín Peña. Otros apuntaron a algo todavía más delicado: en tiempos de lucha contra la violencia digital, naturalizar la posesión de material íntimo sin consentimiento es inaceptable.

Flor Jazmín Peña se sintió amenazada y va por la Justicia

Al día siguiente, el influencer buscó aclarar en el mismo streaming: "Quiero aclarar que fue un chiste, nada de lo que se dijo fue cierto. No tengo ningún flashdrive de mis exs; fue todo en un contexto de juego de pareja, donde estábamos boludeando". Después agregó: "Sé que no es un tema para hacer un chiste, pero son cosas que pueden suceder estando al aire".

El problema fue que ya nadie le creyó. Flor Jazmín Peña fue categórica en el mensaje que Ángel de Brito leyó al aire, horas después del pedido de disculpas: "Lo siento como una amenaza… me da una vergüenza bárbara tener que hablar de algo tan íntimo porque a él se le ocurrió hacer un chiste al aire". La bailarina adelantó que irá a la Justicia: "Roza cualquier tipo de límite lo que está exponiendo. No me va a quedar otra que recurrir a un abogado por un ex".

Nicolás Occhiato, actual pareja de Flor y conductor de Nadie Dice Nada (Luzu TV), también fue consultado y lo definió sin rodeos: "Es gravísimo y una falta de respeto". Según contó, habló del tema en privado con Flor y ambos coincidieron en lo incómodo de tener que ventilar lo que pertenece a la intimidad.

Quedó claro que el chiste le salió carísimo a Franzoni. En un medio donde todo se mide por clips virales, se corrió un límite ético enorme. No se trata solo de indignación en redes: hablamos de una mujer que se sintió amenazada en su intimidad y decidió defenderse legalmente.

Franzoni aseguró que fue un chiste, pero Flor Jazmín Peña lo tomó como amenaza y anunció acciones legales. Nicolás Occhiato respaldó a su pareja, destacando la gravedad y falta de respeto de la situación.

El streaming argentino, que creció con la frescura de lo espontáneo, está entrando en un terreno donde la risa fácil se puede transformar en un problema serio. Y lo de Franzoni es un caso testigo: cuando el chiste cruza a la vulneración, deja de ser entretenimiento y empieza a ser violencia.

