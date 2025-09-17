Agustín Franzoni tiró una bomba en pleno streaming y el tema estalló en todos lados: reconoció entre risas que todavía conserva un video sexual de su expareja, Flor Jazmín Peña. El comentario no solo generó repudio inmediato en redes, sino que también hizo que la bailarina saliera a responder con bronca y dejara claro que lo toma como una amenaza.
ESCÁNDALO EN STREAMING
Flor Jazmín Peña llevará a Agustín Franzoni a la Justicia: "Lo siento como amenaza"
El influencer Agustín Franzoni desató un escándalo al hablar de tener videos íntimos de sus ex; Flor Jazmín Peña lo tomó como amenaza y recurrirá a la Justicia.
La broma de Agustín Franzoni que expuso una impunidad
Todo pasó en Circuito Cerrado, del canal de streaming La Casa, mientras los miembros del programa realizaban un juego sobre consignas de sus exparejas. La dinámica era simple: levantar un cartel verde o rojo por "sí" o por "no". Cuando apareció la pregunta sobre "guardar fotos íntimas de tu ex", las chicas fueron al rojo y varios varones levantaron el verde.
Ahí el influencer Agustín Franzoni redobló la apuesta: "Tengo un par de videitos que no voy a borrar. ¿Cómo se van a borrar? No los borro ni en pe… En un par de años capaz que salen fortuna. Están bien guardados en una memoria".
El silencio incómodo duró segundos. Su compañera Chopa Montoya reaccionó con "Yo me separo y te denuncio", y el resto siguió entre risas. Pero aquel detalle no pasó desapercibido: como señaló Flor después en un mensaje a LAM (América TV), lo grave no fue solo lo que él dijo, sino que nadie lo frenara en el momento, ni siquiera las mujeres de la mesa.
Las redes sociales se encargaron del resto. Twitter e Instagram se llenaron de repudio, y muchos recordaron que Franzoni ya había quedado en el ojo de la tormenta cuando se separó de Flor Jazmín Peña. Otros apuntaron a algo todavía más delicado: en tiempos de lucha contra la violencia digital, naturalizar la posesión de material íntimo sin consentimiento es inaceptable.
Flor Jazmín Peña se sintió amenazada y va por la Justicia
Al día siguiente, el influencer buscó aclarar en el mismo streaming: "Quiero aclarar que fue un chiste, nada de lo que se dijo fue cierto. No tengo ningún flashdrive de mis exs; fue todo en un contexto de juego de pareja, donde estábamos boludeando". Después agregó: "Sé que no es un tema para hacer un chiste, pero son cosas que pueden suceder estando al aire".
El problema fue que ya nadie le creyó. Flor Jazmín Peña fue categórica en el mensaje que Ángel de Brito leyó al aire, horas después del pedido de disculpas: "Lo siento como una amenaza… me da una vergüenza bárbara tener que hablar de algo tan íntimo porque a él se le ocurrió hacer un chiste al aire". La bailarina adelantó que irá a la Justicia: "Roza cualquier tipo de límite lo que está exponiendo. No me va a quedar otra que recurrir a un abogado por un ex".
Nicolás Occhiato, actual pareja de Flor y conductor de Nadie Dice Nada (Luzu TV), también fue consultado y lo definió sin rodeos: "Es gravísimo y una falta de respeto". Según contó, habló del tema en privado con Flor y ambos coincidieron en lo incómodo de tener que ventilar lo que pertenece a la intimidad.
Quedó claro que el chiste le salió carísimo a Franzoni. En un medio donde todo se mide por clips virales, se corrió un límite ético enorme. No se trata solo de indignación en redes: hablamos de una mujer que se sintió amenazada en su intimidad y decidió defenderse legalmente.
El streaming argentino, que creció con la frescura de lo espontáneo, está entrando en un terreno donde la risa fácil se puede transformar en un problema serio. Y lo de Franzoni es un caso testigo: cuando el chiste cruza a la vulneración, deja de ser entretenimiento y empieza a ser violencia.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La nueva miniserie de 10 episodios que no baja el ritmo en ningún momento
La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar
Vélez 0 - Racing 1: la Academia superó al Fortín en un duelo de alto voltaje
Más despidos de una metalúrgica en una Argentina con la menor expectativa del empleo del mundo
Milei ante otra batalla en el Congreso y Bullrich lista para "disturbios"