Flor Jazmín Peña estalló contra LAM tras fake news: "Envidia"

Luego de que en la velada de ayer desde LAM asegurara las renuncias de Johanna Yoyi Francella, Romina Giardina y Santiago Talledo a Luzu TV, las figuras del streaming salieron a desmentir con contundencia tal información y no ocultaron su fastidio

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1861201923942052230?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1861201923942052230%7Ctwgr%5E5e0f1a76890cc3957880919b009d8244a5c3b9c2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Ffiguras-luzu-tv-desmintieron-lam-inventaron-bol-n590549&partner=&hide_thread=false "Momi":

Porque informan que Romina Giardina y Santiago Talledo dejarán Luzu TV pic.twitter.com/fDCnsZpAfP — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 26, 2024

En primera instancia, el panelista Pepe Ochoa aseguró que Giardina y Talledo, miembros del ciclo Nadie dice nada encabezado por Nicolás Occhiato, dejarían el medio digital para hacer teatro con Gustavo Yankelevich, teniendo en cuenta que ambos son actores, cantantes y bailarines.

Se van por guita y por un proyecto nuevo. (...) Santi y Momi ya tuvieron varias reuniones, entiendo que ya está firmado, van a hacer teatro con Yankelevich. Esa es su propuesta para el año que viene Se van por guita y por un proyecto nuevo. (...) Santi y Momi ya tuvieron varias reuniones, entiendo que ya está firmado, van a hacer teatro con Yankelevich. Esa es su propuesta para el año que viene

Por otro lado, Yanina Latorre sostuvo que desde OLGA, proyecto liderado por Migue Granados, se habían contactado con Francella para que abandone Antes Que Nadie y se sume a su equipo.

Tal es así que, en el comienzo de la transmisión de hoy, los tres protagonistas del supuesto éxodo aclararon los tantos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/1861413865759617425?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1861413865759617425%7Ctwgr%5E546e49e72b1cb09dad0a0108d73296ed8efe8c0c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Ffiguras-luzu-tv-desmintieron-lam-inventaron-bol-n590549&partner=&hide_thread=false [AHORA] "Yo de esta silla no me pienso mover": "Momi" Giardina denunció que "inventaron boludeces" sobre su salida de LUZU, porque "cuando a alguien le va bien, la gente tiende a tirar mierda".



@cmdeluzu https://t.co/2rOmhKuxKl pic.twitter.com/9u46qewEog — ElCanciller.com (@elcancillercom) November 26, 2024

La primera fue la hija de Guillermo Francella, quien negó completamente tal versión. "Chicos, obvio que no. Salió, pero obvio que no me voy a ir a ningún lado. ¿A dónde me voy a ir?", afirmó, para quien luego fundirse en un tierno abrazo con su compañera Micaela Vázquez y negó rumores de mala relación entre ellas.

A esto le siguieron Giardina y Talledo. Los compañeros de Occhiato comenzaron la transmisión haciendo un chiste sobre una despedida. No obstante, la actriz tomó la posta y se expresó sin tapujos sobre la información de LAM.

A esta altura del partido, con la edad que tengo, con el camino recorrido, no le debo nada a nadie, todo lo hice sola. Y digo, ¿por qué hablan pavadas?. Cuando a alguien le va bien, por lo general la gente tiende a tirar mierda. Entonces cuando te va muy bien, empiezan a inventar boludeces. ¿Y qué fue lo que inventaron? Porque yo de esta silla no me pienso mover A esta altura del partido, con la edad que tengo, con el camino recorrido, no le debo nada a nadie, todo lo hice sola. Y digo, ¿por qué hablan pavadas?. Cuando a alguien le va bien, por lo general la gente tiende a tirar mierda. Entonces cuando te va muy bien, empiezan a inventar boludeces. ¿Y qué fue lo que inventaron? Porque yo de esta silla no me pienso mover

"¿De dónde saliste, Pepe Ochoa? Lo amo, pero me causó gracia", sentenció. Por su parte, Talledo también dejó en claro que no se va respaldando los dichos de su compañera con un fuerte aplauso.

