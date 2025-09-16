Cómo el streaming está matando lentamente la TV tradicional sin que lo notes

La pandemia y, más tarde, las huelgas de 2023 del Sindicato de Guionistas (WGA) y del de Actores (SAG-AFTRA), hicieron que la TV de redes se viera obligada a adaptar su calendario y sus métodos. Hoy, obtener un piloto ya no es motivo de celebración; es más un trámite que una apuesta al talento.

Además, este cambio afectó la manera en que las redes se conectan con el público y los anunciantes. La flexibilidad se impuso sobre la tradición, y la posibilidad de arriesgar con ideas nuevas se fue achicando. Antes era un terreno de prueba, y ahora es una especie de zona de confort.

La nueva televisión ahora juega a lo seguro

El efecto en la televisión norteamericana es evidente: antes se producían cerca de 60 pilotos por temporada, ahora apenas llegan a 15. Las redes dejaron de apostar por las ideas arriesgadas y prefieren proyectos con nombres conocidos, fórmulas comprobadas o guiones que prometen el éxito inmediato. Las únicas excepciones son series como High Potential (de ABC) o Tracker (de CBS), que funcionan, pero que confirman la regla: la mayoría de los pilotos nunca llegan a la pantalla.

image Las redes redujeron la cantidad de pilotos y prefieren proyectos seguros con nombres conocidos. La creatividad arriesgada migró al streaming, dejando a la TV de redes más previsible y conservadora.

De esta manera, la TV de redes pierde terreno frente al streaming, que se convirtió en el refugio de los proyectos audaces y de alto riesgo. Y como consecuencia, la temporada de pilotos, que era un semillero de nuevas ideas y talentos, casi desapareció, y la televisión se vuelve más previsible y menos arriesgada.

En este contexto, la TV tradicional está en un punto de inflexión histórico: o logra reinventarse para competir con las plataformas de streaming o corre el riesgo de quedar relegada a un formato cada vez más conservador y seguro, perdiendo parte de su relevancia cultural y su capacidad de sorprender al público.

