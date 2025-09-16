El Gobierno ve "más volatilidad" hasta el 26-O y otra vez confía en que ganarle al "cuco" arregle todo

Tras el resultado adverso para LLA, que quedó 13 puntos debajo de Fuerza Patria y no llegó siquiera al 35% de los votos, el dólar se disparó y el Riesgo País se posicionó por encima de los 1.200 puntos. Los bonos se recuperaban este martes, luego de que el presidente Javier Milei ratificara su compromiso con el equilibrio fiscal en una cadena nacional el lunes en la que presentó el proyecto de presupuesto para el año que viene.

"Cuando ganó Alberto Fernández en las PASO (2019), el dólar salra 40% y los bonos caen 50%. Hay un rechazo al cuco. Es probable que en un período electoral el cuco haya aparecido y pueda haber un dejo de volatilidad", dijo, matizando ahora la magnitud de la incertidumbre.

Para transmitir confianza, Adorni sostuvo que "los fundamentos" del programa económico son "correctos" y aseguró que "no hay nada que pueda hacer tambalearlo". "A diferencia de otros, este es profundamente sólido", dijo.

"No va a pasar el apocalipsis", respondió cuando se le planteó la posibilidad de que el kirchnerismo gane las elecciones de medio término. Y, a pesar del antecedente bonaerense, auguró que "en octubre se va a dar una vuelta de página y el cuco quedará donde estaba antes".

De todas formas, Adorni aseguró que aunque el oficialismo perdiera las elecciones del 26/10, el programa económico no va a modificarse.

"No va a cambiar, no hacemos cosas por cuestiones electorales", dijo. "No vamos a contener nada. Ningún esquema planteado en lo financiero, económico o monetario va a modificarse", afirmó.

