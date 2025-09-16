El mercado argentino atraviesa este martes (16/9) una rueda con clima de alivio luego de jornadas de fuertes derrumbes. Los bonos soberanos en dólares, las acciones locales y los ADRs que cotizan en Wall Street ensayan un rebote técnico tras el discurso del presidente Javier Milei, quien anoche ratificó el compromiso con el equilibrio fiscal y prometió acelerar las reformas estructurales.
Respira la City: Rebotan bonos, acciones y ADRs argentinos
El mensaje funcionó como catalizador para un giro en la tendencia, que venía marcada por semanas de caídas abruptas y por un riesgo país que había tocado los 1.230 puntos básicos. Con la plaza todavía abierta, la City observa un cambio de aire, aunque las mesas de dinero advierten que se trata más de compras de oportunidad que de un flujo sostenido de capitales.
Bonos en dólares: Subas de hasta 5%
La recuperación más marcada se da en los títulos soberanos bajo legislación extranjera. El AE38D gana 4,8% y se ubica en US$52,40, mientras que el GD30D escala 5,4% a US$55,32. El GD35D también repunta 5,3% hasta US$54,88, y el AL29D avanza 4,5% a US$54,38.
El rebote corta una racha de desplomes de más de 6% en una sola rueda y devuelve aire a las paridades, que estaban en zona de mínimos. En la City destacan que el discurso presidencial disparó la toma de posiciones en activos castigados, aunque la desconfianza persiste y, sin nuevas señales políticas y fiscales, el repunte podría diluirse.
El Merval corta la sangría
En renta variable, el S&P Merval sube 1,4% hasta 1.772.773 puntos, mientras que medido en dólares (CCL) avanza 2,7% a 1.196 puntos.
Las líderes acompañan con subas generalizadas: Aluar crece 2,3%, Transportadora de Gas del Sur 2,3%, Pampa Energía 1,6%, YPF 1,4% y Grupo Financiero Galicia 1,6%. El rebote corta un derrumbe de más del 10% en el mes y casi 30% en lo que va del año.
Los operadores señalan que los inversores aprovechan precios de derrumbe, aunque la mayoría de las órdenes son de corto plazo y con bajo volumen. Sin consolidación de flujos, la tendencia alcista podría revertirse con rapidez.
ADRs en Wall Street
En Nueva York, los ADRs argentinos también acompañan con mejoras. Banco Supervielle escala 2,5%, Banco Macro 2,4%, Pampa Energía 2,1%, YPF 2,5% y Grupo Galicia 2%.
El rebote refleja un alivio técnico tras jornadas de ventas masivas, especialmente sobre los bancos, que arrastran pérdidas superiores al 50% en lo que va del año. Las mesas advierten que el interés sigue siendo especulativo y que los fondos globales permanecen en modo defensivo, a la espera de señales que confirmen estabilidad.
Dólar y futuros
El dólar mayorista se mantiene en $1.468, mientras que el oficial opera en $1.480. En el segmento financiero, el MEP baja 1% a $1.473, y el CCL retrocede 1,3% a $1.481, en un freno parcial a la escalada. El dólar tarjeta se ubica en $1.924.
En el mercado de futuros (ROFEX), los contratos muestran retrocesos de entre 0,7% y 1,7% según el vencimiento. El octubre 2025 opera en $1.524, mientras que el febrero 2026 se negocia en $1.681,50.
Señal política que alivia, pero no despeja la incertidumbre
El discurso presidencial fue leído como una señal política que calmó a los mercados y moderó el clima de pánico. Sin embargo, el trasfondo sigue siendo frágil. La derrota electoral en Buenos Aires dejó al oficialismo debilitado y abrió un escenario de mayor incertidumbre.
Los inversores reaccionaron positivamente al tono de Milei, pero exigen definiciones más claras en materia de gobernabilidad y sostenibilidad fiscal. El mercado argentino sigue operando en un delicado equilibrio entre la expectativa y el miedo.
