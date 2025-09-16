Respira la City: Rebotan bonos, acciones y ADRs argentinos

El Merval corta la sangría

En renta variable, el S&P Merval sube 1,4% hasta 1.772.773 puntos, mientras que medido en dólares (CCL) avanza 2,7% a 1.196 puntos.

Las líderes acompañan con subas generalizadas: Aluar crece 2,3%, Transportadora de Gas del Sur 2,3%, Pampa Energía 1,6%, YPF 1,4% y Grupo Financiero Galicia 1,6%. El rebote corta un derrumbe de más del 10% en el mes y casi 30% en lo que va del año.

Los operadores señalan que los inversores aprovechan precios de derrumbe, aunque la mayoría de las órdenes son de corto plazo y con bajo volumen. Sin consolidación de flujos, la tendencia alcista podría revertirse con rapidez.

ADRs en Wall Street

En Nueva York, los ADRs argentinos también acompañan con mejoras. Banco Supervielle escala 2,5%, Banco Macro 2,4%, Pampa Energía 2,1%, YPF 2,5% y Grupo Galicia 2%.

El rebote refleja un alivio técnico tras jornadas de ventas masivas, especialmente sobre los bancos, que arrastran pérdidas superiores al 50% en lo que va del año. Las mesas advierten que el interés sigue siendo especulativo y que los fondos globales permanecen en modo defensivo, a la espera de señales que confirmen estabilidad.

Dólar y futuros

El dólar mayorista se mantiene en $1.468, mientras que el oficial opera en $1.480. En el segmento financiero, el MEP baja 1% a $1.473, y el CCL retrocede 1,3% a $1.481, en un freno parcial a la escalada. El dólar tarjeta se ubica en $1.924.

En el mercado de futuros (ROFEX), los contratos muestran retrocesos de entre 0,7% y 1,7% según el vencimiento. El octubre 2025 opera en $1.524, mientras que el febrero 2026 se negocia en $1.681,50.

Señal política que alivia, pero no despeja la incertidumbre

El discurso presidencial fue leído como una señal política que calmó a los mercados y moderó el clima de pánico. Sin embargo, el trasfondo sigue siendo frágil. La derrota electoral en Buenos Aires dejó al oficialismo debilitado y abrió un escenario de mayor incertidumbre.

Los inversores reaccionaron positivamente al tono de Milei, pero exigen definiciones más claras en materia de gobernabilidad y sostenibilidad fiscal. El mercado argentino sigue operando en un delicado equilibrio entre la expectativa y el miedo.

