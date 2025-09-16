Champions League: Juventus 0-1 Dortmund, Madrid 1-1 Marsella, Benfica 2-2 Qarabag, Tottenham 1-0 Villarreal

Live Blog Post

Final del primer tiempo

Terminaron todos los primeros tiempos en los 4 partidos que se están jugando en esta primera jornada de Champions League. Con algunos resultados sorpresa se está llevando a cabo la jornada del dia mártes.

El único partido que no tuvo emociones es el que todos esperabamos que iba a ser el partido de la fecha. Juventus y Borussia Dortmund no se sacan ventajas en Turín y empatan 0 a 0.

Real Madrid es sorprendido en España ya que empata 1 a 1 con Marsella y comenzó perdiendo, pero luego empató Kylian Mbappé de penal. Franco Mastantuono es una de las figuras del equipo y estuvo varias veces cerca del gol.

Benfica se perfilaba para una goleada ante Qarabag pero el equipo de Azerbaiyan descontó y los portugueses se enfriaron, ahora el resultado es 2 a 1 para el Benfica.

Tottenham es otro de los equipos que gana. Fue el primero en abrir el marcador en el segundo turno del día. Con un gol en contra del arquero de Villarreal gana por 1 a 0.