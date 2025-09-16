Champions League: Juventus 0-1 Dortmund, Madrid 1-1 Marsella, Benfica 2-2 Qarabag, Tottenham 1-0 Villarreal

Comienza una nueva temporada de la Champions League, está será la segunda de su nuevo formato, uno totalmente distinto al anterior donde participaban 32 equipos divididos en 8 zonas de cuatro clubes cada una, ahora son 36 equipos de los cuales 24 continúan su participación luego de la fase de liga. Hoy tenemos Athletic-Arsenal, PSV-St. Gilloise, Juventus-Dortmund, Madrid-Marsella, Benfica-Qarabag, y Tottenham-Villarreal.
52´ Karim Adeyemi abre el marcador en Juevntus-Dortmund
El equipo alemán da la sorpresa y derrota 1 a 0 a Juventus en la ciudad italiana de Torino. Karim Adeyemi a los 52 minutos de juego le da la victoria a los alemanes.
Resultados sobre los 52 minutos de juego
Juventus 0-1 Borussia Dortmund
Real Madrid 1-1 Marsella
Benfica 2-2 Qarabag
Tottneham 1-0 Villarreal
Deja tu comentario