Champions League: Juventus 0-1 Dortmund, Madrid 1-1 Marsella, Benfica 2-2 Qarabag, Tottenham 1-0 Villarreal

Franco Mastantuono es una de las figuras del Madrid y está muy cerca del gol.

Segundo tiempo, Benfica 2-2 Qarabag, Tottenham 1-0 Villarreal, Real Madrid 1-1 Marsella, Juventus 0-1 Dortmund. Toda la Champions League.

16 de septiembre de 2025 - 15:21

EN VIVO

Todos los partidos de la fecha 1 de la Champions League que se jugarán entre martes y jueves.

Todos los partidos de la fecha 1 de la Champions League que se jugarán entre martes y jueves.

Esta semana, como en las 8 fechas, habrá 18 partidos divididos en 3 días, martes, miércoles y jueves. Habrá 6 por día, 2 de ellos arrancarán a las 13:45hs de Argentina y los otros 4 irán a las 16hs de nuestro país. Golazo24 le llevará el vivo de todos los partidos que se estarán jugando desde las 16hs.

Champions League: La primera fecha de martes a jueves

Hoy comienza la Champions League y la fecha 1 se completará con 6 partidos el miércoles y 6 el jueves, para que nos inundemos de fútbol. A continuación, repasamos los partidos que se jugarán cada uno de los 3 días.

Martes 16/9

Miércoles

  • Olympiacos-Pafos
  • Slavia Praga –Bodo Glimt
  • Ajax-Inter
  • Bayern Múnich-Chelsea
  • Liverpool-Atlético Madrid
  • PSG-Atalanta

Jueves

  • Brujas-Mónaco
  • Copenhague-Bayer Leverkusen
  • Eintracht Frankfurt-Galatasaray
  • Manchester City-Napoli
  • Newcastle Utd-Barcelona
  • Sporting Lisboa-Kairat Almati

En el primer turno del día de hoy se enfrentaron Athletic de Bilbao-Arsenal y PSV-St. Gilloise (este último en una especie de clásico por ser un equipo de Países Bajos y el otro de Bélgica). Estos dos partidos abrieron la edición 25/26 y el St. Gilloise tuvo el honor de convertir el primer gol de esta edición. El St. Gilloise derrotó 3-1 a PSV y Arsenal venció 2 a 0 a Athletic de Bilbao. Ambas victorias vicitantes.

52´ Karim Adeyemi abre el marcador en Juevntus-Dortmund

El equipo alemán da la sorpresa y derrota 1 a 0 a Juventus en la ciudad italiana de Torino. Karim Adeyemi a los 52 minutos de juego le da la victoria a los alemanes.

Resultados sobre los 52 minutos de juego

Juventus 0-1 Borussia Dortmund

Real Madrid 1-1 Marsella

Benfica 2-2 Qarabag

Tottneham 1-0 Villarreal

48´ Batacazo, empata el Qarabag

Luego de ir perdiendo por 2 goles y jugando de visitante cuando todo perfilaba para una goleada en contra, el Qarabag acaba de empatar el partido 2-2 con gol del colombiano Camilo Durán.

Resultados sobre los 48 minutos de juego

Juventus 0-0 Borussia Dortmund

Real Madrid 1-1 Marsella

Benfica 2-2 Qarabag

Tottneham 1-0 Villarrea

Comenzó el segundo tiempo

Resultados sobre los 2 minutos del segundo tiempo

Juventus 0-0 Borussia Dortmund

Real Madrid 1-1 Marsella

Benfica 2-1 Qarabag

Tottneham 1-0 Villarrea

Final del primer tiempo

Terminaron todos los primeros tiempos en los 4 partidos que se están jugando en esta primera jornada de Champions League. Con algunos resultados sorpresa se está llevando a cabo la jornada del dia mártes.

El único partido que no tuvo emociones es el que todos esperabamos que iba a ser el partido de la fecha. Juventus y Borussia Dortmund no se sacan ventajas en Turín y empatan 0 a 0.

Real Madrid es sorprendido en España ya que empata 1 a 1 con Marsella y comenzó perdiendo, pero luego empató Kylian Mbappé de penal. Franco Mastantuono es una de las figuras del equipo y estuvo varias veces cerca del gol.

Benfica se perfilaba para una goleada ante Qarabag pero el equipo de Azerbaiyan descontó y los portugueses se enfriaron, ahora el resultado es 2 a 1 para el Benfica.

Tottenham es otro de los equipos que gana. Fue el primero en abrir el marcador en el segundo turno del día. Con un gol en contra del arquero de Villarreal gana por 1 a 0.

40´ Gana Benfica y Tottenham, empata Madrid

A falta de 5 minutos para finalizar la primera etapa Benfica vence a Qarabag, Tottenham a Villarreal, mientras que Madrid iguala en 1 gol con Marsella, y el único marcador cerrado es el de Juventus-Dortmund.

Resultados sobre los 40 minutos del primer tiempo

Juventus 0-0 Borussia Dortmund

Real Madrid 1-1 Marsella

Benfica 2-1 Qarabag

Tottneham 1-0 Villarrea

Mastantuono sigue cerca del gol

Franco Mastantuono parece no pesarle ser el titular más joven en debutar en Champions League, es una de las figuras del Madrid. Se mandó una gran jugada con caño incluido dentro del area que Rulli evitó qeu se convirtiera en gol.

30´ Descuenta el Qarabag

Cuando el Benfica estaba más cerca del 3º que el 1º del equipo de Azerbaiyán, llegó el descuento de Qarabag. Ahora Benfica gana 2 a 1.

Resultados sobre los 30 minutos del primer tiempo

Juventus 0-0 Borussia Dortmund

Real Madrid 1-1 Marsella

Benfica 2-1 Qarabag

Tottneham 1-0 Villarrea

28´ Empata Mbappé

De penal el francés Kylian Mbappé anota el empate para el Real Madrid. Ahora se viene la tromba blanca para dar vuelta el partido.

25´ Marsella sorprende al Madrid, y Benfica encamina la goleada

Resultados sobre los 25 minutos del primer tiempo

Juventus 0-0 Borussia Dortmund

Real Madrid 0-1 Marsella

Benfica 2-0 Qarabag

Tottneham 1-0 Villarrea

22' Sorpresa, Gol de Marsella, el hijo de George

Timothy Weah, el hijo de la leyenda del Milan, sorprende al Real Madrid y anota el primero. Marsella derrota 1 a 0 al Madrid en España.

16´ Gol de Benfica 2-0

Vangelis Pablidis, la figura de Benfica pone el 2-0 para que Benfica se perfile a una goleada sonre el debil Qarabag. Muy superior el equipo portugués.

10´ del primer tiempo, casi anota Mastantuono

El Real Madrid está muy cerca del gol, el Marsella resiste la embestida blanca. Franco Mastantuono metió un tiro en el palo y casi abre el marcador para el Real Madrid.

Resultados sobre los 10 minutos del primer tiempo

Juventus 0-0 Borussia Dortmund

Real Madrid 0-0 Marsella

Benfica 1-0 Qarabag

Tottneham 1-0 Villarreal

Gol de Benfica

Otro partido que abre su marcador. Benfica vence 1 a 0 al Qarabag sobre 6 minutos con gol del argentino Enzo Barrenechea.

Gol de Tottenham

Gol tempranero del Tottnham, Luiz Junior en contra puso el 1 a 0 de los "Spurs" sobre Villarreal.

Comienzan los 4 partidos

Juventus 0-0 Borussia Dortmund

Real Madrid 0-0 Marsella

Benfica 0-0 Qarabag

Tottenham 0-0 Villarreal

St. Gilloise vence en Países Bajos a PSV

Arsenal derrotó 2-0 a Athletic en España

Ya están las formaciones de los 4 partidos

