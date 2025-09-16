Sin expectativas: Javier Milei se olvidó del campo pero no de las retenciones

Estos son los números proyectados. Por retenciones (a todos los rubros) se prevé recaudar 10.167.410 millones de pesos. Al tipo de cambio promedio calculado para el próximo ejercicio (unos $1.423), sería algo más de 7.000 millones de dólares.

Y aunque no bajen ni suban las alícuotas, habrá un incremento de la presión fiscal sobre el sector rural, por cuanto los DEX "pasarán de representar 0,95% del PIB en 2025 a 0,98% del PIB en 2026", ya que "el escenario macroeconómico contempla un crecimiento de las exportaciones gravadas en términos reales superior al promedio de la economía".

image Javier Milei volvió a poner ayer el foco en la necesidad de mantener el orden fiscal: "El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno. Y es un principio no negociable que le hemos planteado a la sociedad desde el comienzo de nuestra gestión".

La supuesta decisión del gobierno de no rebajar las retenciones a lo largo de todo 2026, iría en línea con el tono del discurso presidencial en el que se volvió a remarcar la necesidad de mantener el superávit fiscal logrado por el gobierno en el primer tramos de gestión.

Desde que se reimplantaron en 2002 luego de la crisis económica de 2001, el agro habría contribuido con unos US$200.000 millones solo por este concepto. Los derechos de exportación se impusieron en ese momento solo para paliar la emergencia, pero quedaron con los sucesivos gobiernos. Mauricio Macri hizo una reducción importante en la primera parte de su mandato, pero luego, con las crisis de 2018, los repuso.

No hay país vecino que imponga retenciones sobre la producción agrícola. Para el campo, este impuesto le saca incentivos a la inversión y al crecimiento de la actividad. Y complica la actividad en zonas alejadas de los puertos de exportación por la distancia a los fletes.

En el sector estaba la esperanza de que Javier Milei avance en algún momento con una quita definitiva... pero claramente, eso no ocurrirá, al menos, en 2026.

