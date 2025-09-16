Ricardo Caruso Lombardi denuncia: Chiqui Tapia, Beligoy y la Copa Libertadores

Finalmente, la Gloria venció 2-0 al Bicho con dos penales muy discutidos, y rápidamente se viralizó el clip en el que el exentrenador de San Lorenzo anticipaba lo que podría suceder antes de que se jugara el encuentro

"Argentinos Juniors, estás a un punto con Instituto, va Araza con Espinoza. Difícil Argentinos eh", comenzó diciendo Caruso.

Luego, el ex candidato por el MID amplió: "(Beligoy) no quiere que se acerquen al equipo del comandante, ahora que le dieron tres años más de mandato en los árbitros".

Justo en esos días, Federico Beligoy había sido reelecto, sin oposición, como secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros.

Según afirma Caruso, la intención de Chiqui Tapia es que Barracas Central juegue Libertadores en el año 2026 y la realidad es que el equipo de Rubén Darío Insúa (que está haciendo un buen trabajo), no está lejos.

En estos momentos, el Guapo está quinto en la tabla anual con 41 puntos (misma cantidad que Argentinos Juniors) y a tan solo 5 puntos de los que clasificarían a la Copa del año que viene.

Entendiendo que existe la posibilidad de que se libere algún cupo, el equipo del Gallego está bien posicionado por si todo se mueve un puesto para abajo.

De igual manera, en caso de que no sea Libertadores, Barracas está cómodo en zona de Sudamericana. Le lleva 6 puntos a Racing (último afuera de la clasificación) y tiene 4 equipos en el medio.

En el Torneo Clausura, el Guapo es uno de los animadores de la zona A, en conjunto con Unión de Santa Fé.

En la próxima jornada, enfrentará a Sarmiento de Junín en condición de local, el sábado 20 de septiembre desde las 14:30 horas.

