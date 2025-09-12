La increíble respuesta de Andrés Merlos a Andrés Fassi sobre su pedido de disculpas

Sobre estas disculpas hubo muchas reacciones, casi todas negativas, Pablo Toviggino, tesorero de AFA y mano derecha de Tapia, lo defenestró en las redes, el mandamás de AFA republicó ese tweet, y ahora el que le saltó a la yugular fue Andrés Merlos.

La ironía de Andrés Merlos sobre Andrés Fassi

El árbitro dirigió en la noche del jueves en Córdoba al archirrival de Talleres, Belgrano, que empató sin goles con San Martín de San Juan. Y cuando le consultaron sobre las disculpas públicas de Fassi a Tapia dijo lo siguiente:

“No he visto nada. Uno está tan concentrado en la planificación del partido. Ahora me pondré a ver”.

Pero luego fue más allá.

“Yo tengo dos caminos con el perdón. El primero es al que tenemos que ir todos: el de Dios. Es el más sincero porque uno habla desde el corazón y las entrañas, y es el perdón que vale. Después está el otro, el de la calle Corrientes ¿Sabes lo que hay en la calle Corrientes?”.

El árbitro hizo alusión a la cantidad de teatros que hay en la calle Corrientes, y que las disculpas de Fassi fueron teatrales y totalmente falsas, algo que muchos piensan, y el motivo real es tratar de salvar a Talleres del descenso, ya que solo quedan 8 fechas y la “T” está en la zona roja empatado con Aldosivi.

