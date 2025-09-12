El tema de estos días del fútbol argentino es la conferencia de prensa que brindó Andrés Fassi donde le pidió disculpas públicas a Chiqui Tapia por sus exabruptos de un año atrás. Pero la situación que hizo que el presidente de Talleres estallara fue el conflicto con el árbitro Andrés Merlos luego del partido Boca-Talleres de la Copa Argentina 2024. Ahora el colegiado le respondió irónicamente.
La increíble respuesta de Andrés Merlos a Andrés Fassi sobre su pedido de disculpas
El árbitro del polémico Boca-Talleres de la Copa Argentina 2024, Andrés Merlos, por el que estalló Andrés Fassi, fue irónico con el presidente de la “T”.
El cruce Fassi-Merlos
En el año 2024 se cruzaron Boca y Talleres por la Copa Argentina, allí el “Xeneize” terminó eliminando a la “T” con un polémico arbitraje de Andrés Merlos, el cual muchos consideran que perjudicó claramente al equipo cordobés.
Luego de la finalización del partido y con la eliminación de Talleres consumada, Andrés Fassi, su presidente, se le fue al humo a Andrés Merlos, lo que terminó con gente separándolos para que no lleguen a golpes de puño, aunque hubo acusaciones cruzadas de golpes, armas presentes, etc. Nada quedó claro, pero el presidente de Talleres fue suspendido por un periodo de 2 años.
Acto seguido a los días Andrés Fassi dio una conferencia de prensa declarándole la guerra a Chiqui Tapia y acusándolo de todo tipo de artimañas. De esta forma se le plantó en la vereda del frente, pero pasó un año y Fassi se quedó solo y tuvo que dar marcha atrás y ahora pidió disculpas públicas al presidente de AFA.
Sobre estas disculpas hubo muchas reacciones, casi todas negativas, Pablo Toviggino, tesorero de AFA y mano derecha de Tapia, lo defenestró en las redes, el mandamás de AFA republicó ese tweet, y ahora el que le saltó a la yugular fue Andrés Merlos.
La ironía de Andrés Merlos sobre Andrés Fassi
El árbitro dirigió en la noche del jueves en Córdoba al archirrival de Talleres, Belgrano, que empató sin goles con San Martín de San Juan. Y cuando le consultaron sobre las disculpas públicas de Fassi a Tapia dijo lo siguiente:
“No he visto nada. Uno está tan concentrado en la planificación del partido. Ahora me pondré a ver”.
Pero luego fue más allá.
“Yo tengo dos caminos con el perdón. El primero es al que tenemos que ir todos: el de Dios. Es el más sincero porque uno habla desde el corazón y las entrañas, y es el perdón que vale. Después está el otro, el de la calle Corrientes ¿Sabes lo que hay en la calle Corrientes?”.
El árbitro hizo alusión a la cantidad de teatros que hay en la calle Corrientes, y que las disculpas de Fassi fueron teatrales y totalmente falsas, algo que muchos piensan, y el motivo real es tratar de salvar a Talleres del descenso, ya que solo quedan 8 fechas y la “T” está en la zona roja empatado con Aldosivi.
