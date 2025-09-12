Mercado en calma: Por qué el dólar y las tasas le dan aire a Luis Caputo

Además, el Banco Central acompañó la movida bajando del 45% al 40% la tasa que paga a los bancos por absorber pesos, lo que ya empezó a reflejarse en las operaciones de corto plazo, donde las tasas cayeron hasta el 35%.

En el sector financiero celebran que, por primera vez en meses, no se convalidaron tasas cada vez más altas. Por el contrario, se empieza a vislumbrar un proceso de “normalización” que podría estabilizar el crédito y reducir la volatilidad.

¿Qué papel juega el dólar en la estrategia de Caputo?

Otro factor que cambió el humor del mercado fue la decisión del gobierno de dejar de intervenir en el tipo de cambio y permitir que el dólar flotara más libremente. En la licitación, el dólar cerró en $1.423,50, apenas un 3,2% por debajo del techo de la banda cambiaria.

Esto disipó los temores de una devaluación brusca e incluso alentó a los exportadores a liquidar más divisas, fortaleciendo las reservas. Además, el respaldo del FMI para que el Banco Central utilice sus u$s14.000 millones disponibles en caso de un ataque especulativo sumó confianza.

Dólar en la mira: Ahorristas huyen de inversiones en pesos y crece la tensión financiera

¿Qué riesgos enfrenta ahora Caputo con dólar y tasas?

A pesar del alivio, el desafío no terminó. En dos semanas, Caputo enfrentará otro vencimiento por $6 billones y necesitará repetir el éxito, lograr un “rolleo” alto y, al mismo tiempo, seguir bajando las tasas.

Si lo consigue, el mercado podría asumir que no habrá crisis cambiaria ni disparada del riesgo país después de las elecciones. Pero si el resultado es adverso, la tensión podría volver rápidamente, sobre todo con un calendario financiero exigente que suma vencimientos por $8,2 billones en octubre, $12,7 billones en noviembre y $11,6 billones en diciembre.

