A3 (ex MAE) recibe la renuncia de su director titular

Asamblea clave en octubre

La renuncia será tratada en la Asamblea General Ordinaria que A3 Mercados convocó para el mismo 28 de octubre, bajo modalidad virtual. Allí se abordará la recomposición del directorio y la eventual designación de un reemplazante.

Según fuentes del mercado, la salida de Rivas refleja un movimiento lógico: concentrar esfuerzos en la nueva conducción de Banco Galicia, donde deberá gestionar un proceso de integración y transformación estructural que marcará el futuro del sistema financiero argentino.

Contexto

La salida de Rivas de A3 Mercados ocurre en un escenario de alta volatilidad política y económica, donde las instituciones financieras buscan reforzar sus liderazgos. En Galicia, el ejecutivo reemplaza a Fabián Kon, quien pasó a ocupar la posición de CEO del Grupo Galicia, el holding que controla negocios como Naranja X, Galicia Seguros, Galicia Asset Management e Inviu.

Este reacomodamiento marca una nueva etapa en la banca local, con un énfasis puesto en lograr sinergias operativas, consolidar escala y enfrentar el desafío de la digitalización del negocio financiero en medio de un contexto de inflación persistente y fuerte presión sobre el peso.

