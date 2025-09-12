Axel Kicillof toma vuelo tras la victoria en PBA y no piensa bajar el perfil: Su próximo paso

“Axel va a seguir de campaña, así que todos nos sumamos con él”.

El peronismo no se pone de acuerdo

Aunque la victoria en PBA fortaleció la figura de Kicillof, las diferencias internas en el peronismo siguen abiertas. El contrapunto entre el sector que lo respalda y La Cámpora no se resolvió, y persiste el debate sobre el desdoblamiento electoral.

“Hay que esperar la elección de octubre para hacer un análisis final del desdoblamiento”, deslizaron desde el kirchnerismo. Para algunos referentes, haber concentrado esfuerzos en septiembre podría limitar la tracción territorial en la nacional.

Un dirigente del interior, alineado con el kirchnerismo duro, fue categórico: “Si en octubre no nos va bien y en esta el resultado tuvo que ver con la nacional más que con lo local, hubiera sido preferible ir a una sola elección”.

A pesar de la victoria de PBA, CFK no llamó a Axel

El dato político es que hasta el momento ni Cristina Kirchner ni Máximo Kirchner se comunicaron con el gobernador tras la elección bonaerense. En el camporismo sostienen que el efecto de una victoria en octubre hubiera sido más potente que el conseguido a nivel provincial.

“¿Qué campaña nacional si no se habla con Cristina? La elección dependerá de cuánto active La Cámpora”, admitió a TN un dirigente que responde al mandatario provincial. De todos modos, enfatizó que la estrategia seguirá siendo la misma:

“Sigue con la gestión, al igual que con los intendentes. La marca va a ser la gestión. No se va a prometer nada. Se muestra lo que se está haciendo”.

Un poder limitado en las listas

Otro punto que genera malestar en el entorno de Kicillof es la distribución de lugares en las listas nacionales. Según trascendió, al gobernador le habían prometido cuatro espacios y finalmente solo logró ubicar a dos dirigentes, ambos vinculados al sindicalismo: Hugo Yasky y Hugo Moyano.

Con todo, Kicillof no piensa bajar el perfil. Tras su victoria bonaerense, se prepara para ser una de las caras visibles del peronismo en la campaña nacional, con recorridas más focalizadas y lejos de los grandes actos, pero con un objetivo claro: reforzar el terreno ganado en septiembre y convertirlo en votos en octubre.

