Supermercados mayoristas tiran la casa por la ventana con descuentos de hasta el 30%

El Banco Nación, por su parte, ofrece un 30% de reintegro los miércoles en varias cadenas mayoristas, con un tope de $12.000 semanales, mientras que el Banco Ciudad propone un 20% todos los lunes en Vital, con un límite de $20.000 por mes.

¿Qué supermercados mayoristas tienen cuotas sin interés para septiembre?

La financiación es otra herramienta clave para ahorrar en tiempos de recesión. Por ejemplo, Naranja X permite pagar en 4 cuotas sin interés en Diarco y en 3 cuotas en Vital, Yaguar, Maxiconsumo y Makro.

El Banco Galicia también suma esta posibilidad. De jueves a domingos, en Diarco, Vital, Yaguar y Punto Mayorista, los clientes pueden acceder a 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard.

Además, las tarjetas Mi Carrefour ofrecen los sábados y domingos la chance de pagar en 3 cuotas sin interés en Carrefour Maxi, ideal para quienes prefieren esta cadena.

supermercados mayoristas 2.jpg

¿Cuáles son los mayores descuentos en supermercados mayoristas según el banco?

El podio de los beneficios se lo lleva el Banco Macro, que los miércoles de septiembre ofrece hasta 30% de reintegro a clientes Selecta, con un tope de $25.000 por mes. Para el resto de los clientes, la devolución es del 20% o 25%, según el tipo de tarjeta.

En tanto, el Banco Credicoop ofrece un 40% de descuento los sábados 20 y 27 de septiembre para quienes tienen cuenta sueldo, con un tope de $18.000 por fecha. Para el resto, los descuentos semanales llegan al 30%, con reintegros de hasta $13.500.

El Banco BBVA, por su parte, propone un 25% de descuento en Carrefour Maxi todos los fines de semana del mes, con un tope mensual de $20.000.

