Los supermercados mayoristas se convirtieron en el refugio de quienes buscan estirar el sueldo al máximo, y septiembre no es la excepción. Diversas cadenas, bancos, billeteras virtuales y tarjetas están lanzando promociones con descuentos de hasta el 30% y financiación en cuotas sin interés. La idea es stockearse para los próximos meses sin que el bolsillo sufra tanto.
TAMBIÉN CUOTAS SIN INTERÉS
Supermercados mayoristas tiran la casa por la ventana con descuentos de hasta el 30%
Las oportunidades para comprar en supermercados mayoristas a menor precio y pagar en tres o cuatro cuotas sin interés están al alcance de cualquiera.
Durante este mes, las oportunidades para comprar a menor precio y, en muchos casos, pagar en tres o cuatro cuotas sin interés están al alcance de cualquiera que planifique su compra. La clave está en conocer qué días y con qué medio de pago conviene hacerlo para lograr el mayor ahorro posible.
¿Qué descuentos ofrecen los bancos y billeteras virtuales en supermercados mayoristas?
Las promociones son variadas y dependen del banco, la tarjeta o la billetera virtual. Por ejemplo, con MODO, todos los viernes y sábados hasta el 27 de septiembre, se puede acceder a un 25% de descuento en sucursales adheridas de Vital, con un tope de $10.000 al mes. Esta promo incluye a clientes de bancos como Nación, Galicia, Macro, BBVA, entre otros.
Los usuarios de billeteras virtuales también tienen beneficios atractivos. En el mayorista Diarco, pagando con QR desde Mercado Pago, Cuenta DNI, Personal Pay, Naranja X y Ualá, hay 15% de descuento sin tope los fines de semana. Si se paga con MODO, el descuento sube al 20%, también sin límite.
El Banco Nación, por su parte, ofrece un 30% de reintegro los miércoles en varias cadenas mayoristas, con un tope de $12.000 semanales, mientras que el Banco Ciudad propone un 20% todos los lunes en Vital, con un límite de $20.000 por mes.
¿Qué supermercados mayoristas tienen cuotas sin interés para septiembre?
La financiación es otra herramienta clave para ahorrar en tiempos de recesión. Por ejemplo, Naranja X permite pagar en 4 cuotas sin interés en Diarco y en 3 cuotas en Vital, Yaguar, Maxiconsumo y Makro.
El Banco Galicia también suma esta posibilidad. De jueves a domingos, en Diarco, Vital, Yaguar y Punto Mayorista, los clientes pueden acceder a 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard.
Además, las tarjetas Mi Carrefour ofrecen los sábados y domingos la chance de pagar en 3 cuotas sin interés en Carrefour Maxi, ideal para quienes prefieren esta cadena.
¿Cuáles son los mayores descuentos en supermercados mayoristas según el banco?
El podio de los beneficios se lo lleva el Banco Macro, que los miércoles de septiembre ofrece hasta 30% de reintegro a clientes Selecta, con un tope de $25.000 por mes. Para el resto de los clientes, la devolución es del 20% o 25%, según el tipo de tarjeta.
En tanto, el Banco Credicoop ofrece un 40% de descuento los sábados 20 y 27 de septiembre para quienes tienen cuenta sueldo, con un tope de $18.000 por fecha. Para el resto, los descuentos semanales llegan al 30%, con reintegros de hasta $13.500.
El Banco BBVA, por su parte, propone un 25% de descuento en Carrefour Maxi todos los fines de semana del mes, con un tope mensual de $20.000.
