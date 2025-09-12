La Justicia congeló las cajas de seguridad de los Kovalivker

Los Kovalivker son los dueños de la droguería Suizo Argentina, una de las empresas más importantes del país en el rubro de la distribución y almacenamiento de medicamentos e insumos de salud. La Justicia investiga si la empresa tenía un papel en la supuesta trama de coimas a la que se alude en las grabaciones de Spagnuolo.

Eduardo Kovalivker está retirado del negocio y abocado a la escritura, pero mantiene el control accionario de la droguería, ahora manejada por sus hijos Jonathan y Emmanuel.

Según informaron este jueves 11/09 en C5N, Jonathan Kovalivker presentó a la Justicia un teléfono con reseteo a estado de fábrica; es decir, un teléfono celular al que le borraron toda la información.

"Cuando lo allanaron se había ido de su casa. Tenía las cajas fuertes vacías, con bandas banditas elásticas. Luego de varios días se puso a disposición de la Justicia, con un teléfono sin la clave de acceso y sin información", explicó Ariel Zak.

A Emmanuel le secuestraron el celular cuando allanaron su vivienda, un Samsung de última generación, pero tampoco brindó la clave de acceso. A fines de agosto, la empresa israelí Cellebrite le contestó al Ministerio Público Fiscal que hoy no cuenta con la tecnología necesaria para abrir dicho aparato.

El único que aportó su clave fue Daniel María Garbellini, el otro funcionario de la Andis desplazado por el Gobierno tras la revelación de los presuntos sobornos.

