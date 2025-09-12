En Boca Juniors circularon distintas versiones sobre el defensor de la Selección de Suiza, Lucas Blondel. Oscar Ruggeri, compañero de Morena Beltrán en ESPN, volvió a opinar sobre la situación del lateral derecho y el lugar que le da Miguel Ángel Russo en el Xeneize.
¿QUÉ DIJO EL CABEZÓN?
Algún día Morena Beltrán se la va a pudrir a Oscar Ruggeri por Lucas Blondel
Nuevamente Oscar Ruggeri habló sobre Lucas Blondel teniendo de compañera a Morena Beltrán. ¿Qué está pasando en Boca?
El club de la Ribera disfruta de un presente positivo, pero la doble fecha FIFA reciente dio la sensación de frenar su impulso. Al equipo de Miguelo le espera ahora un compromiso determinante el próximo fin de semana.
Oscar Ruggeri, Morena Beltrán y Lucas Blondel
Oscar Ruggeri, uno de los panelistas del programa que conduce Pollo Vignolo en ESPN, volvió a preguntar por la situación de Lucas Blondel estando Morena Beltrán (su pareja) presente.
El ex futbolista campeón del mundo, le consultó al cronista de Boca Augusto César: "No quiero que Morena intervenga. Al novio, esposo, marido, amante de Morena no lo nombra nadie. Nadie sabe si está afuera, si está adentro, no va nunca al banco... Quiero saber porque de jugar, está desaparecido de todo"
Quien cubre al Xeneize para el canal de Disney, respondió: "Blondel se entrena con el grupo normalmente pero no es tenido en cuenta por Russo, no va al banco de los suplentes".
Esta situación ya había pasado anteriormente y mismo, Beltrán, se expresó al respecto días atrás en Infobae.
"Entiendo que hoy él está en el foco porque no es que no está jugando, sino que no es tenido en cuenta", dijo en un mano a mano con Leo Montero.
En cuanto a la continuidad del lateral en el Xeneize, hace apenas unos días, el periodista de CEF Jero Torres Santoro, aseguró: "no se iría Blondel del fútbol argentino, porque hoy esa pareja prioriza la carrera de la mujer", haciendo referencia a Morena.
Se viene un fin de semana bisagra para Boca Juniors debido a que enfrentará a Rosario Central.
El Canalla, todavía no perdió en el actual Torneo Clausura y se suele hacer muy fuerte en el Gigante de Arroyito.
Más allá de estos datos, el encuentro que se disputará el próximo domingo 14 de septiembre desde las 17:30, es importante porque el Xeneize tiene la posibilidad de afianzarse en la tabla anual en el afán de clasificarse a la próxima edición de la Copa Libertadores.
Además, si el club de la Ribera triunfa, podría quedarse con la punta de su zona (siempre y cuando se den los resultados necesarios con Barracas Central y Central Córdoba).
Aún no está confirmado que Miguel Ángel Russo viaje a Rosario, pero ayer tuvo su primera práctica luego de su internación.
El equipo que probó fue:
Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia,Leandro Paredes, Carlos Palacios; Edinson Cavani, Miguel Merentiel.
