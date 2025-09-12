Algún día Morena Beltrán se la va a pudrir a Oscar Ruggeri por Lucas Blondel

Quien cubre al Xeneize para el canal de Disney, respondió: "Blondel se entrena con el grupo normalmente pero no es tenido en cuenta por Russo, no va al banco de los suplentes".

Esta situación ya había pasado anteriormente y mismo, Beltrán, se expresó al respecto días atrás en Infobae.

"Entiendo que hoy él está en el foco porque no es que no está jugando, sino que no es tenido en cuenta", dijo en un mano a mano con Leo Montero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SpiderCarp23/status/1966204133872226760&partner=&hide_thread=false JAJAJSJSJAJSJAJAJADJAJAJDJAJA RUGGERI PREGUNTÓ POR QUÉ NO JUEGA EL “MARIDO O AMANTE” DE MORENA BELTRÁN



El tipazo es tan hincha de River que quiere armarles cabaret todo el tiempo jajsjaja pic.twitter.com/5ESDBQYmRD — SpiderCARP (@SpiderCarp23) September 11, 2025

En cuanto a la continuidad del lateral en el Xeneize, hace apenas unos días, el periodista de CEF Jero Torres Santoro, aseguró: "no se iría Blondel del fútbol argentino, porque hoy esa pareja prioriza la carrera de la mujer", haciendo referencia a Morena.

Se viene un fin de semana bisagra para Boca Juniors debido a que enfrentará a Rosario Central.

El Canalla, todavía no perdió en el actual Torneo Clausura y se suele hacer muy fuerte en el Gigante de Arroyito.

Más allá de estos datos, el encuentro que se disputará el próximo domingo 14 de septiembre desde las 17:30, es importante porque el Xeneize tiene la posibilidad de afianzarse en la tabla anual en el afán de clasificarse a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Además, si el club de la Ribera triunfa, podría quedarse con la punta de su zona (siempre y cuando se den los resultados necesarios con Barracas Central y Central Córdoba).

Aún no está confirmado que Miguel Ángel Russo viaje a Rosario, pero ayer tuvo su primera práctica luego de su internación.

El equipo que probó fue:

Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia,Leandro Paredes, Carlos Palacios; Edinson Cavani, Miguel Merentiel.

