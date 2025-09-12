Gobernadores llegan a Río Cuarto a dejar expuesta la impericia en Casa Rosada

Horas antes, el candidato también apuntó a la decisión de vetar el financiamiento a las universidades públicas, cuestión sensible en Córdoba por el papel que cumple la Universidad Nacional de Córdoba y su impacto en cientos de miles de personas.

“La universidad pública argentina es un motor de movilidad social ascendente, de progreso y de desarrollo científico. Es la oportunidad para que nuestros hijos y nietos tengan un futuro mejor”, explicó. Además, avanzó con críticas por el veto a la emergencia en salud pediátrica que afecta directamente al hospital Garrahan.

Campaña hecha

En el plano de la campaña, todos esos reclamos serán un impulso para los oficialismos provinciales incluidos en Provincias Unidas. El objetivo sería ocupar el espacio de necesidad que dejó vacío el Estado Nacional y el ajuste aplicado.

Un dato no menor es que el encuentro se desarrollará en nada menos que la Exposición Rural de Río Cuarto, organizada por la Sociedad Rural de Río Cuarto. Un lugar para nada casual ya que Provincias Unidas busca ser la opción uno para los productores, al igual que para todo el electorado que pueda haber quedado decepcionado de Javier Milei.

Schiaretti Llaryora 2.jpg Juan Schiaretti y Martín Llaryora.

