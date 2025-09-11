FBI a full: Publican video donde se ve escapar al asesino de Kirk

También se llegó a captar, por medio de una cámara de seguridad de un área de escaleras de un lugar no especificado, la mochila del tirador, de color negro con varios bolsillos. Las autoridades aseguraron que dieron a conocer tales imágenes con el objetivo de que civiles puedan colaborar con la búsqueda y aportar datos que logren conducir al paradero del asesino.

Más temprano, la oficina de campo del FBI de Salt Lake City compartió dos fotos de una persona de interés en el tiroteo de Charlie Kirk. Ambas imágenes muestran a un individuo con anteojos oscuros, gorra de béisbol, camisa negra de manga larga y jeans.

La organización de inteligencia pidió ayuda del público para identificar a la persona en relación con el ataque en la Universidad del Valle de Utah para lo cual ofrece US$100.000 a cambio de información que conduzca a la identificación y arresto de las personas o personas responsables.

trump Donald.jpg Donald Trump recordó a los muertos en el atentado a las torres gemelas y habló de Charlie Kirk

Por su parte Donald Trump anunció que otorgará a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad póstuma. Trump calificó a Kirk de

Gigante de su generación, un campeón de la libertad y una inspiración para millones y millones de personas Gigante de su generación, un campeón de la libertad y una inspiración para millones y millones de personas

Hizo comentarios al recordar los muertos por el ataque a las torres gemelas en el corazón financiero de Manhattan. (9/11).

En conferencia de prensa anterior, un funcionario del FBI dijo que los investigadores recuperaron un "rifle de cerrojo de alta potencia" que creen que es el arma utilizada para matar a Charlie Kirk.

El comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, dijo que el tirador "se mezcló" con la multitud y que "parece estar en edad universitaria".

Mason agregó que los funcionarios rastrearon el movimiento del tirador después del ataque: "Se movió al otro lado del edificio, saltó del edificio y huyó del campus a un vecindario".

En las últimas 24 horas. comentaristas de extrema derecha replicaron afirmaciones de Trump, cuando sostuvo que el asesinato de Kirk fue "un acto de guerra de la izquierda".

Mientras sigue la búsqueda

De acuerdo con el WSJ la Casa Blanca, reforzará la seguridad del mandatario norteamericano cuando Trump asista el jueves a un partido de los Yankees. Las medidas se verán dentro y fuera del estadio.

Más noticias en Urgente24

4 hábitos sencillos para cuidar tu sistema digestivo, según gastroenterólogo

Beber esto en la noche puede hacerte dormir mejor, dicen expertos en sueño

Esta dieta reduce los síntomas de depresión en un enorme 70%, según estudio

¿Qué pasa con tu presión arterial cuando comes espinaca?

¿Qué sucede con tu cerebro si haces una caminata rápida?