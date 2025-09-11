Durante la tarde-noche del jueves (11/09) en USA, el FBI y el gobernador del estado de Utah, brindaron una conferencia de prensa en la que hicieron público un video del escape del tirador tras disparar a Kirk e imágenes de cómo estaba vestido el hombre al completar su faena.
EN USA
FBI a full: Publican video donde se ve escapar al asesino de Kirk
Continúa la búsqueda del asesino de Charlie Kirk, El FBI distribuyó dos imágenes del supuesto agresor a quien identifican en "edad universitaria".
Se trató de una breve conferencia de prensa para la actualización de la investigación por el impactante asesinato de Charlie Kirk, ocurrido el miércoles en el campus de la Universidad de Utah.
En la reunión de prensa participaron, además de representantes de la filial Salt Lake del FBI, el gobernador de Utah, Spencer Cox, quien comunicó los hallazgos.
En el video se observa a varios metros de distancia el edificio del campus universitario, presumiblemente desde una cámara de seguridad, sobre cuyo techo estaba apostado el tirador, quien corrió a lo largo del techo y luego descolgó por un vértice del edificio luego de lo cual correr entre un área de césped que conducía hacia una calle aledaña.
Desde allí se pierde el rastro del tirador, que fue captado durante casi dos minutos. Sin embargo, las autoridades de la investigación hicieron públicas otras imágenes en las que se observa al asesino transitar otras áreas del campus o de zonas aledañas, en las que fue captado más de cerca y se logra discernir su vestimenta:
También se llegó a captar, por medio de una cámara de seguridad de un área de escaleras de un lugar no especificado, la mochila del tirador, de color negro con varios bolsillos. Las autoridades aseguraron que dieron a conocer tales imágenes con el objetivo de que civiles puedan colaborar con la búsqueda y aportar datos que logren conducir al paradero del asesino.
Más temprano, la oficina de campo del FBI de Salt Lake City compartió dos fotos de una persona de interés en el tiroteo de Charlie Kirk. Ambas imágenes muestran a un individuo con anteojos oscuros, gorra de béisbol, camisa negra de manga larga y jeans.
La organización de inteligencia pidió ayuda del público para identificar a la persona en relación con el ataque en la Universidad del Valle de Utah para lo cual ofrece US$100.000 a cambio de información que conduzca a la identificación y arresto de las personas o personas responsables.
Por su parte Donald Trump anunció que otorgará a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad póstuma. Trump calificó a Kirk de
Hizo comentarios al recordar los muertos por el ataque a las torres gemelas en el corazón financiero de Manhattan. (9/11).
En conferencia de prensa anterior, un funcionario del FBI dijo que los investigadores recuperaron un "rifle de cerrojo de alta potencia" que creen que es el arma utilizada para matar a Charlie Kirk.
El comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, dijo que el tirador "se mezcló" con la multitud y que "parece estar en edad universitaria".
Mason agregó que los funcionarios rastrearon el movimiento del tirador después del ataque: "Se movió al otro lado del edificio, saltó del edificio y huyó del campus a un vecindario".
En las últimas 24 horas. comentaristas de extrema derecha replicaron afirmaciones de Trump, cuando sostuvo que el asesinato de Kirk fue "un acto de guerra de la izquierda".
Mientras sigue la búsqueda
De acuerdo con el WSJ la Casa Blanca, reforzará la seguridad del mandatario norteamericano cuando Trump asista el jueves a un partido de los Yankees. Las medidas se verán dentro y fuera del estadio.
