La industria al rojo vivo: Números desesperantes

En ese marco, desde Fisfe advierten que las condiciones estructurales se siguen deteriorando, con dificultades cada vez más marcadas por la prolongación del bajo nivel de actividad, el encarecimiento del financiamiento y un contexto de comercio exterior complejo.

Pese a que ciertor rubros muestran signos de estabilidad, el balance general del séptimo mes expone una industria golpeada, con escasas señales de reversión a corto plazo.

Impacto en el empleo

Por su parte, el último reporte del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) confirmó que el empleo privado formal en Santa Fe volvió a retroceder en junio. Con estacionalidad, se contabilizaron 510.800 trabajadores registrados, frente a los 511.600 de mayo, lo que marca un nuevo descenso en el mercado laboral provincial.

La comparación intermensual se suma a un dato más preocupante: desde diciembre de 2023, cuando la provincia registraba 523.700 empleos privados formales, se perdieron más de 12.000 puestos de trabajo.

Al respecto, el exministro de Trabajo santafesino, Juan Manuel Pusineri, analizó las cifras.

"Los números confirman que no hay signos de recuperación y que el mercado laboral se mantiene debilitado, especialmente en sectores productivos como la industria y la construcción". "Los números confirman que no hay signos de recuperación y que el mercado laboral se mantiene debilitado, especialmente en sectores productivos como la industria y la construcción".

Retrocesos que preocupan

A nivel nacional, los datos muestran que en junio solo crecieron los sectores de Enseñanza (+0,1%) y Servicios sociales y de salud (+0,1%). En tanto, permanecieron sin cambios Electricidad, gas y agua, Comercio y reparaciones y Agricultura.

Por su parte, entre los rubros que retrocedieron se destacan Pesca (-4,9%), Explotación de minas y canteras (-1,1%), Transporte y comunicaciones (-0,6%), además de industrias manufactureras, construcción, actividades inmobiliarias y gastronomía.

El trabajo independiente también mostró un fuerte retroceso: en conjunto cayó 10,9%, con realidades diferenciadas. Mientras los aportantes al monotributo común aumentaron un 4,7%, los del régimen de autónomos bajaron un 2,8% y los monotributistas sociales se desplomaron un 65,3%, afectados por cambios normativos en el régimen.

En cuanto al empleo en casas particulares, que representa unas 60.000 personas en Santa Fe, también experimentó una baja del 1,3%.

El panorama confirma que, a pesar de algunas oscilaciones positivas en determinados meses, el empleo privado registrado no logra recuperar los niveles previos a la crisis del año pasado y sigue marcando retrocesos en la provincia.

Exportaciones estancadas

En tanto, las exportaciones industriales muestran un estancamiento. Si bien en junio se observó una suba del 12% interanual, las mismas comenzaron a mostrar una desaceleración respecto a meses previos

