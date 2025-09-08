En un día cargado en el mercado financiero por el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional está de reunión en reunión desde la mañana aunque aun no ha formalizado ninguna decisión. Al mismo tiempo, se supo que el nivel de actividad industrial cayó un estrepitoso (-2,3%) y la construcción marcó (-1,8%) mensual.
GOLPE A LA ECONOMÍA REAL
Menos actividad: Cayeron la industria y la construcción en julio
La economía real no gana para disgustos. Ahora se conocieron los datos de julio sobre construcción e industria. Ambos cayeron con respecto a junio.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó los datos de julio relacionados con la actividad industrial y de la construcción. Ambos sectores, por demás importantes para la economía y el mercado laboral reflejan una disminución en los sectores en julio.
Estos indicadores son un reflejo del freno en la economía de los últimos meses. El estimador mensual de actividad económica (EMAE) del INDEC muestra decrecimiento en los últimos dos meses publicados, mayo y junio. Asimismo, el REM del Banco Central de la Republica Argentina (BCRA) de agosto también predice bajos valores de actividad en agosto y septiembre, para recién repuntar en el último trimestre de 2025.
Aun así, el acumulado a julio presenta un aumento del 5,8% en la actividad industrial y del 9,2% en la construcción en comparación con el mismo período del 2024. Sin embargo, es válido tener en cuenta la fuerte caída de toda la economía en el primer semestre del 2024 tras la asunción de Javier Milei y el comienzo de la implementación de la motosierra.
Sectores industriales que se destacaron
“En julio de 2025, nueve de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron disminuciones en “Alimentos y bebidas”, 3,0%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 10,7%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 8,4%; “Productos de metal”, 8,5%; “Sustancias y productos químicos”, 2,0%; “Maquinaria y equipo”, 4,7%; “Productos textiles”, 10,1%; “Industrias metálicas básicas”, 2,0%; y “Productos de caucho y plástico”, 0,2%", desarrolla el informe.
"Por su parte, mostraron subas las divisiones de “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 15,9%; “Madera, papel, edición e impresión”, 6,8%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 12,3%; “Productos minerales no metálicos”, 9,1%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 2,8%; “Otro equipo de transporte”, 12,2%; y “Productos de tabaco”, 2,9%”, plantea el INDEC.
Sectores de la construcción que se destacaron
"Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en julio de 2025 muestran, con relación a igual mes del año anterior, subas de 36,1% en mosaicos graníticos y calcáreos; 31,8% en artículos sanitarios de cerámica; 31,7% en asfalto; 19,2% en hormigón elaborado; 9,8% en hierro redondo y aceros para la construcción; 9,0% en pisos y revestimientos cerámicos; y 3,5% en pinturas para construcción", plantea el informe del INDEC.
Luego continúa: "Mientras tanto se observan bajas de 9,4% en cales; 9,3% en ladrillos huecos; 7,5% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 7,3% en yeso; 2,8% en cemento portland; y 1,1% en placas de yeso".
En términos del acumulado en los primeros siete meses del año, el INDEC establece: "Se observan subas de 58,6% en asfalto; 31,5% en artículos sanitarios de cerámica; 22,2% en placas de yeso; 21,6% en pisos y revestimientos cerámicos; 18,5% en hormigón elaborado; 16,4% en hierro redondo y aceros para la construcción; 11,3% en mosaicos graníticos y calcáreos; 9,7% en cemento portland; 8,1% en pinturas para construcción; 6,2% en cales; 5,9% en ladrillos huecos; y 3,3% en yeso. Mientras tanto se observa una baja de 3,9% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción)".
A nivel laboral se observa que aunque en la comparación anual hay un aumento del 4,8% de puestos de trabajo privados registrados, en el acumulado de este año hubo una baja del (-0,9%).
