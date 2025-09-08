Menos actividad: Cayeron la industria y la construcción en julio

Sectores industriales que se destacaron

“En julio de 2025, nueve de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron disminuciones en “Alimentos y bebidas”, 3,0%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 10,7%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 8,4%; “Productos de metal”, 8,5%; “Sustancias y productos químicos”, 2,0%; “Maquinaria y equipo”, 4,7%; “Productos textiles”, 10,1%; “Industrias metálicas básicas”, 2,0%; y “Productos de caucho y plástico”, 0,2%", desarrolla el informe.

"Por su parte, mostraron subas las divisiones de “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 15,9%; “Madera, papel, edición e impresión”, 6,8%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 12,3%; “Productos minerales no metálicos”, 9,1%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 2,8%; “Otro equipo de transporte”, 12,2%; y “Productos de tabaco”, 2,9%”, plantea el INDEC.

image La indystria cayó 2,3% mensual, la actividad económica se desacelera.

Sectores de la construcción que se destacaron

"Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en julio de 2025 muestran, con relación a igual mes del año anterior, subas de 36,1% en mosaicos graníticos y calcáreos; 31,8% en artículos sanitarios de cerámica; 31,7% en asfalto; 19,2% en hormigón elaborado; 9,8% en hierro redondo y aceros para la construcción; 9,0% en pisos y revestimientos cerámicos; y 3,5% en pinturas para construcción", plantea el informe del INDEC.

Luego continúa: "Mientras tanto se observan bajas de 9,4% en cales; 9,3% en ladrillos huecos; 7,5% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 7,3% en yeso; 2,8% en cemento portland; y 1,1% en placas de yeso".

image La construcción bajó 1,8% mensual en julio, y el empleo formal en el sector cayó 0,9% en lo que va del año.

En términos del acumulado en los primeros siete meses del año, el INDEC establece: "Se observan subas de 58,6% en asfalto; 31,5% en artículos sanitarios de cerámica; 22,2% en placas de yeso; 21,6% en pisos y revestimientos cerámicos; 18,5% en hormigón elaborado; 16,4% en hierro redondo y aceros para la construcción; 11,3% en mosaicos graníticos y calcáreos; 9,7% en cemento portland; 8,1% en pinturas para construcción; 6,2% en cales; 5,9% en ladrillos huecos; y 3,3% en yeso. Mientras tanto se observa una baja de 3,9% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción)".

A nivel laboral se observa que aunque en la comparación anual hay un aumento del 4,8% de puestos de trabajo privados registrados, en el acumulado de este año hubo una baja del (-0,9%).

