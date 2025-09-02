Industrias: La maquinaria agrícola venía rodando pero se encontró con el segundo semestre

Poco incentivo

Ese combo provocó que el interés por la maquinaria se redujera considerablemente en relación a meses anteriores, amenazando la capacidad instalada de las fábricas locales. En su mayoría, las mismas están ubicadas al este de Córdoba y oeste de Santa Fe, donde ciudades enteras dependen de la actividad de manera directa.

La preocupación es aún mayor si se tiene en cuenta que la actividad está directamente relacionada con las retenciones. A pesar de la baja dispuesta por el Gobierno nacional para ciertos sectores, la demanda no repuntó, lo que revela la existencia de una persistente presión impositiva sobre el agro que impide la expansión de la actividad.

En ese orden, la industria de la maquinaria agrícola observa una dinámica parecida a la del 2023, punto de inicio del pozo en el consumo a nivel general dentro de la última crisis. El rebote, según entienden los industriales agropecuarios, no ha sido lo suficientemente elevado como para hablar de una salida definitiva.

Estamos casi como en 2023, muy por encima del año pasado. Pero si desagregamos esos números, vamos a ver que el primer trimestre estaba tan malo como el primero de 2024, dijo Leandro Brito Peret a Infocampo.

Además, los empresarios explicaron que la actividad se centra en la capacidad crediticia de los productores. Cada máquina cuesta varias decenas de miles de dólares, superando el valor de vehículos y en algunos casos de propiedades, por lo que la presencia de tasas competitivas se vuelve algo crucial.

Maquinaria agrícola, un tema que parecía mejor. Cae la apuesta por la maquinaria agrícola.

Lo positivo, el agua

Para anclar la expectativa en algo positivo, los productores de maquinaria señalaron la cuestión climática. Con un invierno inusualmente húmedo, que en algunos casos generó complicaciones por la ausencia de infraestructura, los campos de la zona núcleo se perfilan para una buena temporada desde lo técnico.

En ese sentido, un volumen de producción alto acercaría las posibilidades a un regreso del consumo, siempre y cuando el frente económico resulte al menos algo favorable para la actividad.

