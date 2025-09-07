Milei planteó un plebiscito y perdió: Voto castigo al gobierno libertario

Si alguna vez el ajuste fue "popular", como lo dijo hace no mucho el Presidente, ya no lo es. La motosierra se quedó sin banca. Y si la desinflación era un capital, ya se agotó.

El equilibrio fiscal defendido con uñas por Milei no redundó en una victoria electoral, sino más bien en todo lo contrario, en un distrito cuyo peso tiñe de nacional cualquier discusión.

Pero Milei prometió "acelerar" su plan económico y adjudicó lo que reconoció como una "clara derrota" a "errores políticos". Teléfono para Karina Milei, que estuvo a cargo de la confección de la estrategia electoral. Santiago Caputo, que puso la cara en el escenario de la derrota, se frota las manos. La interna promete recrudecer.

Las palabras del Presidente en el búnker libertario abren la sospecha de que no estaría registrando el resultado de las urnas en el modo correcto, más allá de que prometió la corrección de esos "errores políticos".

Estaría soslayando que la gestión económica no tiene aval social.

Otro capítulo es el estilo presidencial, de extrema agresividad (que no se vio, sin embargo, en en su discurso de este domingo) y la falta de sensibilidad con sectores como el de los jubilados y el de los discapacitados.

Y la frutilla de la torta: las acusaciones de corrupción que involucran a la hermana presidencial.

Cuáles serán las correcciones que anticipó Milei y el sentido de las mismas es el gran interrogante, cuando faltan 50 días para la elección nacional durante los cuales Gobierno tiene que aguantar la presión de los mercados, que podían bancar una derrota por 5 puntos, pero no una de 13.

Más contenido de Urgente24

La hora de Axel: Kicillof 'la vió' (US$ 1.429 en Binance)

Kicillof: "espero el llamado, tené el coraje y llamame mañana para empezar a trabajar"

El PJ ganó en 6 de las 8 secciones electorales de la provincia de Buenos Aires

"Hemos tenido una clara derrota y hay que aceptarlo, pero el rumbo económico no se modifica"