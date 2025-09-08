Luciano Cáceres habló de su divorcio eterno con Gloria Carrá: "La prioridad es..."

Embed

Gloria Carrá, la otra campana de una separación sin fin

Pero si el relato de Cáceres suena armonioso, el de Carrá marca otra realidad. En una entrevista con DDM (América TV), la actriz fue contundente: "No fue de común acuerdo, él se fue de un día para el otro de mi casa y no me daba explicaciones". Y remarcó que el conflicto por la división de bienes se volvió interminable: "No es un juicio millonario, es lo justo. Hay dos casas en Tortuguitas que hicimos durante el matrimonio".

El reclamo incluye además un auto, una Renault Duster 2012 que ella asegura usar todos los días pero que quedó a nombre de Cáceres. "Él me lo tendría que haber dado del comienzo", explicó Carrá, al señalar que ahora él le exige pagar seguro y patente para poder transferírselo. Para ella, estas maniobras configuran un tipo de maltrato invisible: "No cuidar el nido es ejercer violencia psicológica y económica sobre la madre de tus hijos".

image Gloria Carrá mantiene un conflicto judicial por bienes y un auto, denunciando desgaste emocional y violencia económica. La foto familiar en el 15 de Amelia muestra tregua temporal, pero no cierre definitivo.

La actriz contó que más de una vez pensó en abandonar el juicio por el desgaste emocional, pero que su psicóloga la convenció de seguir adelante. Y agregó algo clave: eligió visibilizar su situación porque sabe que muchas mujeres pasan por lo mismo, aunque sin la posibilidad de contarlo en los medios.

La foto familiar en los 15 de Amelia, difundida en redes como un gesto de tregua, mostró una postal momentánea, pero no un cierre. Carrá lo dijo sin vueltas: "No lo podemos resolver porque él no quiere".

Ahí aparece el contraste: Cáceres busca evitar el barro mediático, Carrá decidió exponerlo. Como resultado, un divorcio convertido en una novela larga, donde la prioridad de ambos sigue siendo Amelia, pero el final todavía está lejos de escribirse.

