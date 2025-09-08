Luciano Cáceres volvió a estar en boca de todos después de su paso por la mesa de Mirtha Legrand, donde habló de su hija Amelia con la soltura de un padre orgulloso. Pero detrás de esa postal familiar aparece Gloria Carrá y una historia que todavía no termina de cerrarse, con heridas viejas y cuentas pendientes.
"VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y ECONÓMICA"
Luciano Cáceres habló de su divorcio eterno con Gloria Carrá: "La prioridad es..."
Luciano Cáceres contó en la mesa de Mirtha Legrand que su relación con Gloria Carrá sigue complicada. La pareja todavía no logra cerrar del todo su divorcio.
El orgullo de Luciano Cáceres: una hija artista y compañera
En la "mesaza", Cáceres habló de Amelia, su hija de 15 años con Gloria Carrá. "Es una hija compañera, hermosa, artista también, estudia muchísimo", contó el actor, y detalló que asiste a un secundario con orientación en danza y además toma clases de canto, comedia musical y baile. Amelia ya se animó a trabajar en la pantalla: participó en la película Desarmadero y en la serie El fin del amor, donde interpretó a una joven Vera Spinetta.
Lo interesante es cómo Cáceres se describe en la vida cotidiana. Dijo que la adolescente "vive con los dos, con la mamá y conmigo", pero marcó que su casa funciona como punto de encuentro porque queda a una cuadra del colegio. Según relató, es común que Amelia y sus amigas hagan pijamadas ahí, un plan que él fomenta: "Me propuse ser un padre recopado, que mi casa fuera el lugar donde todos quisieran estar".
Ese costado lo muestra como un padre presente, que busca darle a su hija un ambiente de normalidad pese a la exposición pública y los conflictos judiciales. Incluso destacó que su actual pareja, Belén, tiene un vínculo cercano con Amelia: van juntas al cine o al teatro mientras él está en funciones. En ese esquema, la prioridad clara es que la adolescencia de Amelia es intocable, incluso cuando los adultos no logran ponerse de acuerdo.
Gloria Carrá, la otra campana de una separación sin fin
Pero si el relato de Cáceres suena armonioso, el de Carrá marca otra realidad. En una entrevista con DDM (América TV), la actriz fue contundente: "No fue de común acuerdo, él se fue de un día para el otro de mi casa y no me daba explicaciones". Y remarcó que el conflicto por la división de bienes se volvió interminable: "No es un juicio millonario, es lo justo. Hay dos casas en Tortuguitas que hicimos durante el matrimonio".
El reclamo incluye además un auto, una Renault Duster 2012 que ella asegura usar todos los días pero que quedó a nombre de Cáceres. "Él me lo tendría que haber dado del comienzo", explicó Carrá, al señalar que ahora él le exige pagar seguro y patente para poder transferírselo. Para ella, estas maniobras configuran un tipo de maltrato invisible: "No cuidar el nido es ejercer violencia psicológica y económica sobre la madre de tus hijos".
La actriz contó que más de una vez pensó en abandonar el juicio por el desgaste emocional, pero que su psicóloga la convenció de seguir adelante. Y agregó algo clave: eligió visibilizar su situación porque sabe que muchas mujeres pasan por lo mismo, aunque sin la posibilidad de contarlo en los medios.
La foto familiar en los 15 de Amelia, difundida en redes como un gesto de tregua, mostró una postal momentánea, pero no un cierre. Carrá lo dijo sin vueltas: "No lo podemos resolver porque él no quiere".
Ahí aparece el contraste: Cáceres busca evitar el barro mediático, Carrá decidió exponerlo. Como resultado, un divorcio convertido en una novela larga, donde la prioridad de ambos sigue siendo Amelia, pero el final todavía está lejos de escribirse.
