Guillermo Francos ensayó autocrítica pero ¿qué aporta si no le pone límites a los Milei?

"Es hora de hacer autocrítica y ver en qué fallamos, porque los resultados macroeconómicos no llegan a la gente", comentó Francos aunque Milei y Caputo ya avisaron que no tocarán la economía.

Luego, reconoció que puede haber cierta soberbia en el Gobierno y que eso puede haber influido en la derrota en las legislativas bonaeresnes: "Tal vez se transmitió esa sensación a la gente, eso también en general al pueblo no le cae bien, y eso habrá que rectificar", dijo en declaraciones a radio Mitre.

También intentó llevar algo de calma en los mercados y entre los inversores: "La elección nacional es la que nos va a permitir tener los legisladores necesarios para poder en el Congreso y en Diputados avanzar con las reformas que necesitamos". Se refiere Francos a las reformas en materia laboral y tributaria, algo que esperan los inversores y para lo cual miran en especial el comicio de octubre.

Los no-cambios

"Hay una distancia entre lo que la gente opina y lo que el Gobierno propone como política, que claramente no lo va a cambiar", enfatizó Francos en cuanto a lo que no se cambiará a pesar de la derrota.

Volviendo a la derrota y la autocrítica, el funcionario contestó: " Cada uno ha cometido los errores que le caben, nadie de esto sale limpio. Todos somos partes del mismo proyecto".

Sobre esta última afirmación, es dudoso que Karina Milei acepte errores en la estrategia electoral del oficialismo. Ella y los Menem fueron los responsables de lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires.

francos y milei

Luego, Francos debería también evaluar su rol. Ha sido desautorizado varias veces por Milei –en especial cuando negociaba votos a la Ley Bases en el Congreso donde lo que prometía era vetado al día siguiente y por lo cual la oposición pasó a reclamar hablar directamente con el presidente- y ni siquiera integra el ‘triángulo de hierro’ que toma las decisiones de Gobierno y electorales.

¿De qué sirve un jefe de gabinete que permite que una secretaria como es Karina Milei diseñe y ejecute todo y que un ministro como Luis Caputo haga y deshaga de forma inconsulta?

¿Qué le permiten aportar a Francos a Milei o qué aporta él? ¿La defensa del Gobierno en los informes al Congreso? Tampoco Francos es quien parece contener al presidente o asesorarlo cuando comete sus excesos, ese rol parece también de Karina aunque no estaría alcanzando.

¿No sería la hora de que Francos reclame un mayor protagonismo, como se rumoreó semanas atrás cuando LLA anticipaba una derrota en la PBA –aunque por muchos menos puntos- habida cuenta del fracaso de Karina y los Menem o reevaluar si tiene sentido seguir en su función?

