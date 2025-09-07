“Sin dudas en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota y si alguien quiere reconstruir lo que hay que hacer es aceptar los resultados, hemos tenido un revés electoral”, dijo Javier Milei en Gonnet, en el comando electoral libertario.
JAVIER MILEI TRAS LA DEBACLE
"Hemos tenido una clara derrota y hay que aceptarlo, pero el rumbo económico no se modifica"
El Presidente Javier Milei habló en el búnker de La Libertad Avanza y realizó una leve autocrítica de lo sucedido pero ratificó los pilares de su programa.
07 de septiembre de 2025 - 22:36
“El peronismo, a pesar del triunfo, ha tocado su techo. Ellos han hecho la mejor elección posible que podían hacer. Lo nuestro fue un piso desde el cuál empezaremos a trabajar de cara al 26 de octubre que vienen las nacionales”.
El análisis de Javier Milei sobre lo sucedido
“Esto va a dar lugar a un profundo análisis de los resultados y una profunda autocrítica, no hay opción, vamos a corregir todo los errores, todo en lo que nos hayamos equivocado”, reflexionó el libertario pero luego ratificó el rumbo económico.
“Vamos a mantener el superávit fiscal a rajatabla y la reducción del gasto público”.