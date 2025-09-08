El horario de tus comidas podría estar saboteando tu longevidad

“Hasta ahora, teníamos una comprensión limitada de cómo evoluciona el horario de las comidas en la edad adulta y cómo este cambio se relaciona con la salud general y la longevidad”, dijo el autor principal, Hassan Dashti, PhD, RD, nutricionista y biólogo circadiano del Hospital General de Massachusetts, miembro fundador del sistema de salud Mass General Brigham.

Consecuencias de desayunar y cenar tarde

En general, los investigadores descubrieron que el horario de las comidas influye en la salud y la longevidad.

Por ejemplo, desayunar más tarde se asoció con problemas de salud física y mental como depresión, fatiga y problemas de salud bucal. También con un mayor riesgo de muerte.

Según Dashti, el estudio demostró que, "un horario de comida más tardío, especialmente el desayuno retrasado, está vinculado tanto a problemas de salud como a un mayor riesgo de mortalidad en los adultos mayores. Estos resultados refuerzan el dicho de que 'el desayuno es la comida más importante del día', especialmente para las personas mayores”.

El nuevo estudio sugiere que algo tan simple como el horario de las comidas en la tercera edad puede, realmente, ser importante para monitorear el estado de salud y la longevidad.

“Pacientes y médicos podrían usar los cambios en las rutinas de comida como una señal de alerta temprana para detectar problemas subyacentes de salud física y mental”, afirmó el investigador.

“Además, animar a los adultos mayores a mantener horarios de comida consistentes podría formar parte de estrategias más amplias para promover el envejecimiento saludable y la longevidad”, agregó.

Los hallazgos se publicaron en Communications Medicine.

También podría ser malo para tus huesos

A propósito de este estudio, vale recordar que recientemente una investigación encontró que saltarse el desayuno y cenar tarde se relaciona con mayor riesgo de osteoporosis y fracturas.

La osteoporosis es una enfermedad que provoca huesos débiles y frágiles. Es más común en personas de la tercera edad.

El riesgo de sufrir osteoporosis y fractura ósea aumentaba al 23% si las personas se saltaban el desayuno y cenaban tarde, detalla la United Press International.

También para las personas que se saltaban el desayuno, el riesgo de sufrir una fractura de hueso por osteoporosis era un 18% mayor, mientras cenar tarde se relacionó con un aumento de 8% de riesgo.

