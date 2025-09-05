¿Quieres prevenir el cáncer de colon? Este alimento reduce el riesgo más de 20%

Qué son las verduras crucíferas y ejemplos

Las verduras crucíferas son aquellas que pertenecen a la familia Brassica. Son ejemplos de verduras crucíferas brócoli, coles de Bruselas, repollo, coliflor, col rizada, rábanos, y más.

"Un grupo de verduras, conocidas como crucíferas, es una fuente inagotable de vitaminas, minerales, antioxidantes y otros fitoquímicos. Diversas investigaciones han demostrado que estos componentes pueden reducir el riesgo de muchas de las enfermedades prevalentes hoy en día", indica la Clínica Mayo.

Una de esas enfermedades es el cáncer de colon.

brocoli

Verduras crucíferas y cáncer de colon

En un nuevo metaanálisis, investigadores analizaron datos de un total de 17 estudios, con más de 97.000 participantes.

Tomando en cuenta que las verduras crucíferas "exhiben propiedades quimiopreventivas", los científicos querían analizar la conexión entre el consumo de verduras crucíferas y el riesgo de cáncer de colon.

Para ello, hicieron una búsqueda exhaustiva de la literatura en Embase, Scopus, Web of Science, PubMed y Cochrane Library desde su inicio hasta el 28 de junio de 2025.

Los resultados del estudio mostraron que los participantes que consumían más verduras crucíferas tenían un menor riesgo de desarrollar cáncer de colon, en comparación con quienes comían menos de este alimento.

Específicamente, "un mayor consumo de verduras crucíferas, como el brócoli y la coliflor, se asoció con un riesgo notablemente reducido de cáncer de colon, y una ingesta óptima de 40-60 g/d proporcionó una reducción del riesgo del 20%-26%", detalla el sitio especializado Medscape acerca del estudio.

Además, hallaron una disminución progresiva del riesgo de cáncer de colon a medida que aumentaba el consumo de verduras crucíferas.

Esta es una razón más que suficiente para amar el brócoli.

Los resultados del estudio aparecen en BMC Gastroenterology.

