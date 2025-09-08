Desesperación en Vassalli: Puertas cerradas y trabajadores sin rumbo

image Una situación muy tensa está teniendo lugar en sur de Santa Fe. Allí, a la vera de la Ruta Nacional 33, en Firmat, se vienen desarrollando jornadas de protesta de los trabajadores de la histórica fábrica de cosechadoras nacional Vassalli.

La planta, que durante décadas fue símbolo de la producción nacional de cosechadoras, atraviesa un proceso de crisis que en el último tiempo se profundizó por la falta de acuerdos entre los empresarios y el gremio metalúrgico.

Por lo pronto, las protestas sobre la ruta y en los accesos a la planta continuarán mientras no haya señales de la empresa para regularizar los salarios y retrotraer las medidas contra los delegados. Tal es así que, en una nota cedida al programa "Miralo por Radio", el titular de la UOM Firmat, Diego Romero, dijo que el viernes 12 está prevista una convocatoria en el playón del ferrocarril. Desde allí, marcharán hasta la fábrica.

Además, indicó que cuenta con el respaldo de todos los gremios locales y con el respaldo de la UOM a nivel nacional. Para participar de esta manifestación arribaría Abel Furlán, la máxima autoridad del gremio de los metalúrgicos en el país. Se espera además la participación de once seccionales metalúrgicas de distintas provincias, lo que anticipa una concentración de magnitud inédita en la localidad.

El sindicato presentó la convocatoria como un acto "histórico" en respaldo a los trabajadores, en el marco de una disputa que se intensificó con el anuncio del cierre temporal.

Bronca en Santa Fe con Florencia Arietto

En paralelo, la compañía contrató a la senadora libertaria de la provincia de Buenos Aires, Florencia Arietto, como su defensora legal.

Desde su llegada, la disputa escaló en el plano político y mediático: a través de videos difundidos en redes sociales, Arietto acusó a los dirigentes de la UOM de conformar una "mafia" que obstaculiza el funcionamiento de la fábrica. La jugada, sin embargo, no logró fracturar la unidad de los trabajadores, que hasta ahora mantienen firme la retención de tareas y la continuidad de las medidas de fuerza.

Un dato no menor es que, su llegada a la planta, fue repudiada por los trabajadores, quienes la expulsaron del predio.

Trabajadores de cosechadoras Vassalli echaron a la abogada Florencia Arietto que se acercó a una asamblea de la UOM, en medio un conflicto por falta de pago de salarios pic.twitter.com/iIWSekXX2y — Mundo Gremial (@MundoGremial) August 29, 2025

