SANTA FE. Tal lo adelantó Urgente24, este martes (26/08), se llevó adelante una audiencia en la sede local del Ministerio de Trabajo Provincial por la falta de pago a los 280 trabajadores de la fábrica de cosechadoras Vassalli. Sin embargo, no hubo resultados favorables por lo que se agrava el conflicto. Florencia Arietto en la mira.
TENSO
Conflicto en Vassalli: Trabajadores en alerta y Florencia Arietto mete púa
La fábrica de cosechadoras Vassalli ubicada en Santa Fe atraviesa un crítico panorama ante la falta de pago a 280 trabajadores. Florencia Arietto en el medio.
Panorama complicado en Vassalli
En la audiencia donde se presentó el sindicato de la UOM de Firmat junto a su secretario general, Diego Romero, y el letrado, Pablo Cerra, la compañía sólo atinó a enviar una carta firmada por la conocida abogada, María Florencia Arietto, donde se expone que hubo medidas gremiales "indebidas".
Posteriormente, Cerra declaró al medio rosarino El Ciudadano que "Hoy la patronal no compareció a pesar de ayer haber confirmado su presencia a funcionarios del Ministerio de Trabajo quienes frente a manifestación de trabajadores frente a la planta fueron a constatar que lo estaban haciendo conforme a derecho sin ningún tipo de alteración del orden ni bloqueo lo cual está constatado en el acta del Ministerio de Trabajo".
Según la UOM, la compañía no solo no abonó los salarios de junio, sino que tampoco el aguinaldo y mucho menos un último incremento acordado y "ya está terminando agosto, lo que agrandaría la deuda", señaló Romero.
En relación a la audiencia, Cerra agregó que "aparece una nota firmada por la doctora María Florencia Arietto, la cual no es presentada por los canales oficiales ni tampoco acompañada del poder que acredite como apoderada del escrito por lo cual se desconoce lo que dice".
María Florencia Arietto en la mira
Ante este oscuro panorama, Arrieto utilizó su cuenta oficial de X para anunciar que este jueves viajará a Firmat "a defender a una pyme bloqueada por la mafia sindical de la UOM".
Debido a ello, Cerra le retrucó con un amplio posteo. "Una pena que no estés tan informada..." comenzó diciendo. Posteriormente, amplió: "En primer lugar no es una Pyme, es la Empresa Vasalli, orgullo para Firmat y salvadas por sus trabajadores. Una pena que tampoco sepas que A LOS TRABAJADORES SE LES DEBE CASI 3 MESES y que en el día de ayer se constató mediante funcionarios del Ministerio de Trabajo que LOS TRABAJADORES NO LLEVAN ADELANTE NINGUNA TIPO DE MEDIDA ILEGAL, sino que defienden sus derechos (te aviso que está en la CN)…La mentira tiene patas cortas y Con el hambre de la gente no se juega".
Salarios adeudados: Nueva audiencia en la mira
En relación a ello, la situación ahora se vuelve más "dramática" para los trabajadores ya que, como apuntó el abogado "van a llegar a un cúmulo de tres meses sin percibir sus salarios".
Por su parte, Romero precisó que "ya se está debiendo unos 3 millones de pesos por obrero". Sobre esa línea, aclaró que "los trabajadores se reunirán nuevamente en asamblea para definir pasos a seguir" y remarcó: "como gremio, nosotros acompañamos su lucha".
En ese marco, este viernes habrá una nueva audiencia en la sede del Ministerio de Trabajo provincial en Rosario.
