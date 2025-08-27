Conflicto en Vassalli: Trabajadores en alerta y Florencia Arietto mete púa

En relación a la audiencia, Cerra agregó que "aparece una nota firmada por la doctora María Florencia Arietto, la cual no es presentada por los canales oficiales ni tampoco acompañada del poder que acredite como apoderada del escrito por lo cual se desconoce lo que dice".

"Independientemente de eso, se menciona que van a presentarse una vez radicada una denuncia penal contra los trabajadores y contra el gremio por presuntos bloqueos lo cual reitero queda totalmente descartado conforme a la constatación de ayer hizo el Ministerio de Trabajo". "Independientemente de eso, se menciona que van a presentarse una vez radicada una denuncia penal contra los trabajadores y contra el gremio por presuntos bloqueos lo cual reitero queda totalmente descartado conforme a la constatación de ayer hizo el Ministerio de Trabajo".

María Florencia Arietto en la mira

Ante este oscuro panorama, Arrieto utilizó su cuenta oficial de X para anunciar que este jueves viajará a Firmat "a defender a una pyme bloqueada por la mafia sindical de la UOM".

Debido a ello, Cerra le retrucó con un amplio posteo. "Una pena que no estés tan informada..." comenzó diciendo. Posteriormente, amplió: "En primer lugar no es una Pyme, es la Empresa Vasalli, orgullo para Firmat y salvadas por sus trabajadores. Una pena que tampoco sepas que A LOS TRABAJADORES SE LES DEBE CASI 3 MESES y que en el día de ayer se constató mediante funcionarios del Ministerio de Trabajo que LOS TRABAJADORES NO LLEVAN ADELANTE NINGUNA TIPO DE MEDIDA ILEGAL, sino que defienden sus derechos (te aviso que está en la CN)…La mentira tiene patas cortas y Con el hambre de la gente no se juega".

Salarios adeudados: Nueva audiencia en la mira

En relación a ello, la situación ahora se vuelve más "dramática" para los trabajadores ya que, como apuntó el abogado "van a llegar a un cúmulo de tres meses sin percibir sus salarios".

Por su parte, Romero precisó que "ya se está debiendo unos 3 millones de pesos por obrero". Sobre esa línea, aclaró que "los trabajadores se reunirán nuevamente en asamblea para definir pasos a seguir" y remarcó: "como gremio, nosotros acompañamos su lucha".

En ese marco, este viernes habrá una nueva audiencia en la sede del Ministerio de Trabajo provincial en Rosario.

