Andisgate: Guillermo Francos pone el cuerpo en Diputados en medio de la tormenta

Guillermo Francos respondió 1.337 preguntas que le hicieron los diputados: Los detalles

La visita del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a la Cámara de Diputados llegó cargada de polémica. No solo por la demora en la entrega del informe 144, que se conoció horas antes de la sesión de este miércoles 27/08 —con 1.223 páginas de respuestas a 1.337 preguntas—, sino también por los temas sensibles que dominaron el debate: el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la crisis por el fentanilo contaminado, la situación del Hospital Garrahan y el reclamo de los gobernadores por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

ANDIS bajo la lupa

Francos defendió la política de auditorías en el sistema de pensiones por discapacidad, en momentos en que el organismo estaba conducido por Diego Spagnuolo, antes de que estallara la difusión de audios con supuestos pedidos de coimas.

“El objetivo es garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan. Las auditorías son una herramienta clave para redirigir fondos y mejorar el sistema prestacional”, sostuvo el jefe de Gabinete en sus respuestas escritas.

El informe también reconoció que se están desarrollando mecanismos para mejorar las condiciones de los prestadores, aunque remarcó que las medidas deben ser compatibles con los principios de responsabilidad fiscal.

El caso del fentanilo adulterado

Otro de los puntos calientes fue la crisis sanitaria por el fentanilo contaminado, que provocó muertes y graves complicaciones en pacientes. Francos aseguró que “el Estado no tuvo responsabilidad en la adulteración”, pero defendió la decisión de reforzar los controles sobre importación, distribución y trazabilidad de sustancias controladas.

“El objetivo es cerrar cualquier grieta por donde puedan ingresar productos ilegales o contaminados”, afirmó.

Según el informe, la ANMAT prohibió la producción y comercialización de fentanilo de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, retiró del mercado los lotes sospechados y presentó la denuncia penal que hoy investiga el juez federal Ernesto Kreplak.

Hospital Garrahan: renuncias y reemplazos

Los legisladores también consultaron por la situación del Hospital Garrahan, donde se registraron 98 renuncias de profesionales de la salud desde diciembre de 2023. El Gobierno minimizó la situación al señalar que forman parte de la “rotación habitual del personal” y aseguró que los cargos ya fueron cubiertos para garantizar la atención. Además, destacó la implementación de un Plan de Eficiencia de Gestión Hospitalaria para reforzar la sustentabilidad de la institución.

Fondos y reclamos provinciales

El informe incluyó respuestas sobre los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), cuestionados por los gobernadores que reclaman mayor distribución. La Jefatura de Gabinete aclaró que los fondos no ejecutados en 2024 permanecen en la cuenta escritural del Tesoro y que solo se liberan ante emergencias o desequilibrios financieros.