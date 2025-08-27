Sube el Riesgo País y en el Gobierno desempolvan el 'Ah, pero Macri...'

Dijo Daza que "una vez más, la desilusión que tuvo el capital internacional con la Argentina nos está pasando la cuenta en forma muy seria".

Según consigna Ámbito.com, Daza expresó esta idea en una charla que ofreció en forma virtual a los socios de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).

"Cuando el presidente Macri llega al poder había un consenso en el mundo sobre las posibilidades de Argentina. Ese consenso se materializó en el hecho de que entró dinero de inversionistas que nunca había invertido en mercados emergentes", explicó el funcionario.

El viceministro de Luis Caputo agregó que "gran parte de los emisiones de bonos que hacía la Argentinas eran lideradas por fondos que no invertían en mercados emergentes".

"Tuviste una enorme cantidad de dinero que invertía en la creencia del presidente Macri. A estas alturas de su administración tenía las cuentas sustancialmente peores de las que tenemos nosotros. Tenía déficit de cuenta corriente sustancial del 6%. Todos los números cíclicos eran peores de los que tenemos nosotros, sin embargo, el país estaba en 400 puntos básicos", agregó.

En ese sentido, el funcionario sostuvo que "una vez más, la desilusión que tuvo el capital internacional con la Argentina nos está pasando la cuenta en forma muy seria". "No hay conciencia del daño que se ha hecho en estos años", aseguró.

El funcionario admitió que "todavía no logramos acceder a los mercados para hacer el rollover de la deuda y estamos pagando con los ahorros del Gobierno". En ese sentido, consideró que "nuestro objetivo es crear las condiciones para poder volver a los mercados internacionales".

Por otro lado, Daza reconoció que la economía muestra niveles débiles de actividad que se deben a "toda la incertidumbre política" que enfrenta el programa, aunque reconoció que "también está influida por lo que está pasando con la tasa de interés".

