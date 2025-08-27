urgente24
Oficial: Costó más de $6 millones el viaje de Javier Milei al 'Derecha Fest'

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó el Estado gastó más de $6 millones para el traslado de Javier Milei y comitiva al 'Derecha Fest' en Córdoba.

27 de agosto de 2025 - 15:07
Más de $6 millones le costó al Estado el traslado de Javier Milei y su comitiva al Derecha Fest.

Foto: NA.

"Llegaron las respuestas hoy a las 7 de la mañana. La próxima les pido más seriedad, al menos que las envíen una tarde antes. Incluso muchas respuestas son endebles... Con todo respeto se lo digo", se quejó el diputado Miguel Pichetto en la sesión.

En medio de la polémica, se conoció el gasto con fondos públicos que realizó el Gobierno -"financiados con fondos del Tesoro Nacional"- para el viaje de Javier Milei y su comitiva a Córdoba, para participar del evento " Derecha Fest".

El diputado socialista Esteban Paulón fue uno de los que se hizo eco de esta información, y cuestionó que "con ese dinero se podrían haber pagado 32 pensiones por discapacidad".

CONSPIRACIONES