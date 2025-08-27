El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó el Estado gastó más de $6 millones para el traslado de Javier Milei al 'Derecha Fest' en Córdoba, un evento de carácter netamente privado, lo que está generando polémica.
¿NO HAY PLATA?
Oficial: Costó más de $6 millones el viaje de Javier Milei al 'Derecha Fest'
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó el Estado gastó más de $6 millones para el traslado de Javier Milei y comitiva al 'Derecha Fest' en Córdoba.
La información fue brindada por el funcionario en el informe que presentó este miércoles (27/08) en la Cámara de Diputados, en respuesta a las 1.337 preguntas realizadas por los legisladores. Cabe recordar que muchos se quejaron porque el informe fue entregado recién esta mañana.
"Llegaron las respuestas hoy a las 7 de la mañana. La próxima les pido más seriedad, al menos que las envíen una tarde antes. Incluso muchas respuestas son endebles... Con todo respeto se lo digo", se quejó el diputado Miguel Pichetto en la sesión.
En medio de la polémica, se conoció el gasto con fondos públicos que realizó el Gobierno -"financiados con fondos del Tesoro Nacional"- para el viaje de Javier Milei y su comitiva a Córdoba, para participar del evento " Derecha Fest".
El diputado socialista Esteban Paulón fue uno de los que se hizo eco de esta información, y cuestionó que "con ese dinero se podrían haber pagado 32 pensiones por discapacidad".
Más repercusiones en X:
------------
Otras noticias en Urgente24:
YPF y la "solución" a las rutas deterioradas: un tren (y ya hay empresas interesadas)
La miniserie de 5 capítulos que todos maratonean sin parar
LLA reacciona 10 días después y en 829 pb, con Milei en la 3ra. y Francos en Diputados
China cambia el rumbo comercial e incentiva el consumo en sectores clave