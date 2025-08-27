Bullrich hace campaña con el incidente, pero todos la miran por el dispositivo de seguridad

"No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más. Fin.", agregó.

El episodio expuso una importante falla en el dispositivo de seguridad para preservar la integridad del Presidente.

¿Quién es el responsable? Cuando el Presidente se encuentra la Casa Rosada, la quinta de Olivos u otras ressidencias transitorias, la seguridad presidencial está a cargo de Casa Militar, una dependencia de la Secretaría General de la Presidencia, que dirige de Karina Milei, hermana del Jefe de Estado, quien también fue evacuada cuando participaba de la recorrida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1960780096295592401&partner=&hide_thread=false En Olivos con el PROFE @jlespert y EL JEFE @KarinaMileiOk luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia.

El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS.

VLLC! pic.twitter.com/F54Q86cK10 — Javier Milei (@JMilei) August 27, 2025

Por el contrario, cuando el mandatario se encuentra en exteriores la custodia queda a cargo de la Policía Federal, cuya autoridad política es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Bullrich, en modo permanente de campaña, afirmó que el de este miércoles en Lomas de Zamora se trató de "un ataque" que "el kirchnerismo organizó".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1960778276965900582&partner=&hide_thread=false El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar.



Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos.



Kirchnerismo Nunca Más. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 27, 2025

"Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo Nunca Más", tuiteó la funcionaria en modo candidata, ya que competirá por una banca en el Senado por la Capital Federal.

Más allá del relato, por estas horas habría un fuerte malestar con la funcionaria por el resultado del operativo. Se señala el pésimo estado del escudo que pusieron frente al Presidente cuando voló la primera piedra.

Embed Incidentes en la caravana de Javier Milei por Lomas de Zamora: el Presidente y su hermana fueron atacados con piedras y botellas, y la comitiva fue evacuada de urgencia.



El diputado José Luis Espert escapó en moto tras los insultos.



Hubo dos detenidos y no se… pic.twitter.com/5mDEHut4Ji — Urgente24.com (@U24noticias) August 27, 2025

También habría malestar con los servicios de Inteligencia, que responden políticamente al asesor Santiago Caputo, por no haber anticipado que la situación podía desmadrarse.

De hecho, un rato antes de iniciarse la caravana ya había una protesta de vecinos sobre la avenida Hipólito Yrigoyen a la altura de la municipalidad. Y el intendente Federico Otermín tuiteó llamando a realizar manifestaciones "con tranquilidad", tal vez previendo que pudiera ocurrir algún incidente y no quedar pegado a él. Se trata de elementos que obligaban a tomar mayores precauciones en el recorrido presidencial.

El incidente abre interrogantes sobre cómo seguirá la participación del Presidente en el Conurbano, una zona hostil para él y sus candidatos, dado que se trata de la zona geográfica donde el malestar con el Gobierno por el ajuste de los ingresos es superior a la media nacional.

Lomas de Zamora es, detrás de La Matanza, el 2do distrito más populoso de la 3ra sección electoral, un bastión del peronismo, y donde LLA está entre 15 y 20 puntos debajo del PJ en intención de voto.

No es descabellado pensar que un hecho como el de este miércoles podría repetirse en otra incursión presidencial en ese territorio.

Más contenido de Urgente24

LLA reacciona 10 días después y en 829 pb, con Milei en la 3ra. y Francos en Diputados

Javier Milei rompió el silencio sobre las coimas (y le arrojaron objetos)

Sube el Riesgo País y en el Gobierno desempolvan el 'Ah, pero Macri...'

Martín Menem replicó a José Bonacci, que lo responsabilizó por el accidente