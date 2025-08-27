IVA Simple: La maniobra de ARCA que puede vaciar tu bolsillo sin que te des cuenta

El sistema anterior ofrecía mayor flexibilidad, pero con IVA Simple esto desaparece. A partir de noviembre, cuando el esquema precargado será obligatorio, los contribuyentes quedarán aún más expuestos a esta limitación.

¿Qué hacer para no perder dinero con el IVA Simple de ARCA?

Policella recomienda adoptar medidas preventivas:

Controlar mes a mes las percepciones y retenciones para evitar omisiones.

para evitar omisiones. Aprovechar el sistema anterior de IVA , disponible solo hasta noviembre, que permite una gestión más flexible.

, disponible solo hasta noviembre, que permite una gestión más flexible. Evaluar acciones legales contra estas restricciones, que podrían ser cuestionadas por su impacto sobre el derecho al cómputo impositivo.

El especialista insiste en no naturalizar estas prácticas y en mantener una actitud activa frente a la administración tributaria: “La pasividad del contribuyente es el terreno fértil para que estas medidas prosperen sin resistencia”.

¿Cómo funciona el IVA Simple y por qué genera tanta controversia?

El IVA Simple se presenta como una declaración jurada web, precargada y simplificada, que busca evitar duplicación de datos. Sin embargo, exige que toda la información de compras y ventas esté previamente registrada en forma electrónica.

ARCA extiende los vencimientos por caída del sistema: Quiénes son los beneficiados

El proceso incluye módulos de Registración Electrónica de Operaciones, Determinación del Impuesto y Determinación del Saldo, que integran información de retenciones y percepciones. Pese a su apariencia moderna, esta estructura rígida elimina márgenes de corrección posteriores, lo que genera el problema denunciado por Policella.

