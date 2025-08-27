Bochorno en Lomas: Milei aprovecha, pero se abren interrogantes

Live Blog Post

CFK: "Escuchamos hasta el porcentaje de las coimas que cobraba la hermana del Presidente”

Cristina Kirchner envió un audio grabado para el acto de Axel Kicillof en Pilar, en los que habló del escándalo de coimas en el Gobierno: “Mirá si les iba a interesar bajar el precio de los medicamentos. Escuchamos hasta el porcentaje de las coimas que cobraba la hermana del Presidente”.

"Esta situación me hace acordar al 2001. Es una catástrofe social".