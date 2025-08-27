Bochorno en Lomas: Milei aprovecha, pero se abren interrogantes

Bochornoso por donde se lo mire lo que ocurrió en la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora. La violencia siempre es repudiable, venga desde donde venga. Ahora, el Gobierno busca sacar rédito electoral, acusando a los "kukas tira piedras", pero el episodio deja varios interrogantes. El principal: ¿quién cuida al Presidente? Es evidente que falló el operativo de Seguridad.
CFK: "Escuchamos hasta el porcentaje de las coimas que cobraba la hermana del Presidente”
Cristina Kirchner envió un audio grabado para el acto de Axel Kicillof en Pilar, en los que habló del escándalo de coimas en el Gobierno: “Mirá si les iba a interesar bajar el precio de los medicamentos. Escuchamos hasta el porcentaje de las coimas que cobraba la hermana del Presidente”.
"Esta situación me hace acordar al 2001. Es una catástrofe social".
