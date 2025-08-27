urgente24
Bochorno en Lomas: Milei aprovecha, pero se abren interrogantes

Foto: NA.
Lo que ocurrió en Lomas de Zamora, con Javier Milei atacado a piedrazos, fue bochornoso. El Gobierno busca sacar rédito electoral, pero se abren muchas dudas.

27 de agosto de 2025 - 17:18

Luego, en lo que hace al caso de las coimas en ANDIS, resulta llamativo que Milei apuntara contra Diego Spagnuolo, en su primer reacción pública al escándalo, 10 días después: "Todo lo que dijo es mentira y lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió". De esta manera, el Presidente dio por verdaderos los audios -algo que los libertarios venían negando, al alegar que fueron "editados"- pero no así su contenido, y apuntó directo contra quien fuera su abogado. ¿Esa será la tardía estrategia oficial?

CFK: "Escuchamos hasta el porcentaje de las coimas que cobraba la hermana del Presidente”

Cristina Kirchner envió un audio grabado para el acto de Axel Kicillof en Pilar, en los que habló del escándalo de coimas en el Gobierno: “Mirá si les iba a interesar bajar el precio de los medicamentos. Escuchamos hasta el porcentaje de las coimas que cobraba la hermana del Presidente”.

"Esta situación me hace acordar al 2001. Es una catástrofe social".

Otro audio de Diego Spagnuolo, contra Manuel Adorni

"Confesiones fundamentales del corrupto Milei"

Carlos Maslatón fue uno de los que se hizo eco de las palabras de Javier Milei sobre Spagnuolo.

El chat de Lilia Lemoine con Martín Menem, en plena sesión: "La culpa es de Santi Caputo"

En C5N mostraron el chat que mantenía la diputada Lilia Lemoine con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en plena sesión, luego de los cruces con Pagano.

"Yo me puedo parar donde quiera", escribió Pagano en WhatsApp, a lo que Menem responde: "se pone nerviosaa".

"Yo lo miraba a Francos y se jijeaba", agrega la diputada, y suma: "Además es culpa de Santi Caputo, si mi celu tiene el sticker de..." y ahí se corta el mensaje.

La foto de Milei, tras los incidentes en Lomas

Luego de haber sido evacuado de la caravana en Lomas de Zamora, por los incidentes que se registraron, Javier Milei publicó una foto en X.

Marcela Pagano: "No podemos mirar para otro lado cuando se habla de corrupción"

La diputada Marcela Pagano, que la semana pasada rompió con el bloque de LLA, habló con C5N en medio de la sesión informativa del jefe de Gabinete, donde tuvo un cruce con Lilia Lemoine (quien se paró cuando ella hablaba para taparla, y luego la filmaba).

pagano-lemoine
Marcela Pagano discutiendo con Lilia Lemoine en plena sesi&oacute;n (Foto: NA).

Marcela Pagano discutiendo con Lilia Lemoine en plena sesión (Foto: NA).

"Nadie cuida al Presidente", dijo Pagano, en referencia al entorno de Milei. Se refería puntualmente al escándalo por coimas (pero también podría haber sido por la seguridad en la caravana de hoy....)

"Cortan el hilo por lo más delgado, por Spagnuolo, pero hay más gente implicada, como Karina (...) me da vergüenza ajena lo que está pasando en el Gobierno", siguió.

"No podemos mirar para otro lado cuando se habla de corrupción, yo no puedo tolerar trabajar en un espacio donde los primeros referentes están acusados de corrupción, hay varias denuncias", explicó.

