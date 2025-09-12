El 12 de septiembre de 1960 nació Jorge Lanata y actualmente estaría cumpliendo 65 años es por ese motivo que para su familia se trata de una fecha especial y Lola, su hija menor, decidió volcarse a las redes sociales para escribir un conmovedor mensaje para su padre al que tituló: "Feliz cumple a mi abrazo favorito".
BESOS AL CIELO
El estremecedor mensaje de la hija menor de Jorge Lanata: "El amor nunca muere"
En el día en que el que el periodista Jorge Lanata hubiera cumplido 65 años la joven, de 21 años, aprovechó para dedicarle un sentida publicación a su padre.
"Me despierto, y la cama se vuelve un peso. Tengo la fortuna de cruzarte en mis sueños, y la desgracia de perderte cada mañana", comenzó escribiendo en la publicación que hizo vía Instagram a la que acompaña con fotos junto al reconocido periodista.
Y luego agregó: "Tu presencia me rodea, aunque no sé dónde encontrarte". "Me quedaron tantas cosas por decirte, tantas cosas por hacer, tanto por reír...", se lamentó posteriormente la joven, de 21 años. "De todos modos vivo con la certeza de que el amor nunca muere, que cada latido me acerca un poco más a vos, y que algún día, en algún lugar, volveremos a encontrarnos", finalizó generando una catarata de reacciones por parte de sus seguidores que no tardaron en demostrar su cariño.
Por otro lado, a través de X, su madre Sara Stewart Brown también optó por dedicarle un mensaje al conductor que fue su pareja entre 1998 y 2016, en conmemoración de quien se destacó en el perodiosimo gráfico, televisivo y radial. "Besito al cielo, acá abajo lo extrañamos un montón", indicó la artista plástica.
Pedro Rosemblat imitó a Jorge Lanata
Hace algunos días Pedro Rosemblat, creador del canal de streaming Gelatina, imitó a Jorge Lanataluego los escándalos que sacuden al gobierno de Javier Milei en la actualidad como los audios de Diego Spagnuelo, extitular de la ANDIS, y el fentanilo contaminado.
Es que en el 2012 el periodista, que por entonces era el principal opositor al kirchnerismo, protagonizó una icónica escena en su programa Periodismo para Todos al convocar a diversos colegas con el fin de pedir mirando a cámara: "Queremos preguntar".
El hecho se llevó a cabo a raíz de que la expresidenta Cristina Kirchner se negaba a brindar entrevistas como también así conferencias de prensa y solo hablaba mediante cadenas nacionales. Eso desató la furia del periodismo que pretendía entrevistarla con el fin de buscar respuestas ante las acusaciones de corrupción.
Por eso el novio de Lali Espósito recurrió al montaje con el fin de hacer una parodia de su colega y a su vez exigirle al líder libertario que hable al respecto de los temas políticos más candentes de la actualidad que involucran a su círculo más íntimo como es el caso de su hermana Karina a quien acusaron de cobrar coimas.
