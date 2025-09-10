Ricardo Darín contó con alegría cómo se enteró que iba a ser abuelo

El enojo de Ricardo Darín con Julio Chávez tras una crítica

En medio de la repercusión que generó El Eternauta, protagonizada por Ricardo Darín en Netflix, Julio Chávez hizo una declaración que no le cayó nada bien a su colega que no tardó en responderle.

Es que durante una entrevista en Infobae, el artista dijo: "A Ricardo Darín, el talento de sociabilidad que tiene. El otro día lo estaba escuchando, y pensaba qué gran conocedor que es. Seguramente es uno de los motivos por los que se ha expandido tanto; además de sus condiciones, pero su inteligencia social es algo que yo no tengo".

Si bien sus dichos habían pasado desapercibidos, quien ganó el Oscar por la película "El secreto de sus ojos" en 2010, recogió el guante y más tarde demostró que le había molestado lo que dijo.

"Yo no tengo ningún dime ni direte con él, lo único que hago es hablar maravillas de él. No sé qué le pasó, no solo yo, nadie lo sabe. Escuché lo que dijo, tiene un tufillo a cierta ironía, pero la verdad que tampoco se lo puede acusar de despectivo porque se supone que es un elogio o un halago", expresó picante.

