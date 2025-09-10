En la tarde del martes (09/09) Úrsula Corberó anunció mediante las redes sociales que junto al Chino Darín serán padres por primera vez y quien no tardó en hablar al respecto fue Ricardo Darín, el abuelo del bebé que está en camino.
"HACE RATO QUE LO SÉ"
Ricardo Darín contó con alegría cómo se enteró que iba a ser abuelo
Ricardo Darín fue entrevistado por Andy Kusnetzoff en España y demostró su felicitad tras enterarse que su hijo será padre junto a la española Úrsula Corberó.
A través de una entrevista que dio desde España junto a su compañera de elenco Andrea Pitra en la obra teatral "Escenas de la vida conyugal" a Andy Kusnetzoff para Perros de la Calle en Urbana Play y reveló: “Hace rato que lo sé. Ahora tomó, digamos, estado público”.
Al respecto sobre cómo se enteró del hecho dijo que fue "normal" y detalló: “Como suelen ocurrir estas cosas, estamos en esta situación. Esperamos por supuesto al tercer mes que implica la prudencia, y nada empezamos a estar expectantes todo el tiempo".
Asimsimo, aprovechó para apelar al humor cuando le dijo al conductor radial: "Yo soy muy abuelo desde que nací. ¿Sabés? Pero esta es una situación absolutamente inédita y estoy muy contento". Asimismo, su colega que lo escuchaba con atención lo interrumpió para bromear: "Ahora pasé a trabajar con un abuelo".
El enojo de Ricardo Darín con Julio Chávez tras una crítica
En medio de la repercusión que generó El Eternauta, protagonizada por Ricardo Darín en Netflix, Julio Chávez hizo una declaración que no le cayó nada bien a su colega que no tardó en responderle.
Es que durante una entrevista en Infobae, el artista dijo: "A Ricardo Darín, el talento de sociabilidad que tiene. El otro día lo estaba escuchando, y pensaba qué gran conocedor que es. Seguramente es uno de los motivos por los que se ha expandido tanto; además de sus condiciones, pero su inteligencia social es algo que yo no tengo".
Si bien sus dichos habían pasado desapercibidos, quien ganó el Oscar por la película "El secreto de sus ojos" en 2010, recogió el guante y más tarde demostró que le había molestado lo que dijo.
"Yo no tengo ningún dime ni direte con él, lo único que hago es hablar maravillas de él. No sé qué le pasó, no solo yo, nadie lo sabe. Escuché lo que dijo, tiene un tufillo a cierta ironía, pero la verdad que tampoco se lo puede acusar de despectivo porque se supone que es un elogio o un halago", expresó picante.
