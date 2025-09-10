En la noche del martes (09/09) Julio Chávez estuvo como invitado en el ciclo Otro día perdido y en diálogo con Mario Pergolini reflexionó acerca de la importancia de los aplausos cuando un artista finaliza una obra de teatro.
"ES UNA NECESIDAD"
Julio Chávez recordó cuando desafió a una persona por no apluadirlo en el teatro
El reconocido actor Julio Chávez fue entrevistado por Mario Pergolini y le contó lo que hizo cuando un espectador no lo apluadió tras finalizar una obra.
El reconocido actor que actualmente protagoniza La Ballena en Paseo La Plaza aseguró: "El aplauso es una convención off hoy día que se transforma en una necesidad". Asimismo confesó que estalla de bronca cuando nota entre el público que hay alguien que no aplaude.
Fue en ese entonces que recordó una función en la que si bien la gran mayoría de los espectadores aplaudió enérgicamente, hubo un hombre que se mostraba serio sin animosidad de reconocerle con el gesto que le había gustado.
A raíz de su comportamiento es que el artista decidió mirarlo fijamente y a partir de ese momento consiguió que lo aplaudiera al igual que el resto de los que se hicieron presentes en la sala. "Y yo me digo a mí mismo: 'Julio eran muchos los que aplaudían'", dijo entre risas aunque luego admitió que se trata de un tema personal: "Eso es algo de mi profunda vulnerabilidad".
Ricardo Darín se enojó con Julio Chávez tras una crítica
Es preciso recordar que en medio de la repercusión que generó El Eternauta, protagonizada por Ricardo Darín en Netflix, Julio Chávez hizo una declaración que no le cayó nada bien a su colega que no tardó en responderle.
Es que durante una entrevista en Infobae, el actor dijo: "A Ricardo Darín, el talento de sociabilidad que tiene. El otro día lo estaba escuchando, y pensaba qué gran conocedor que es. Seguramente es uno de los motivos por los que se ha expandido tanto; además de sus condiciones, pero su inteligencia social es algo que yo no tengo".
Si bien sus dichos habían pasado desapercibidos, quien ganó el Oscar por la película "El secreto de sus ojos" en 2010, recogió el guante y posteriormente demostró que le había molestado lo que dijo.
"Yo no tengo ningún dime ni direte con él, lo único que hago es hablar maravillas de él. No sé qué le pasó, no solo yo, nadie lo sabe. Escuché lo que dijo, tiene un tufillo a cierta ironía, pero la verdad que tampoco se lo puede acusar de despectivo porque se supone que es un elogio o un halago", señaló tajante.
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
El pedido de Nahir Galarza que indignó a las redes sociales: "Basta de darle..."
La película de 1 hora y 40 que es furor por su misterio
El outlet con zapatillas desde $29.000 que todos se mueren por conocer
¿Lali Espósito reculó? Feriado, cumpleaños y el guiño al presidente
La miniserie de 6 capítulos que no vas a poder dejar de mirar