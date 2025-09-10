Designación de Lisandro Catalán: Críticas al Gobierno por la "mesa federal" sin renovación

La oposición también cuestiona

Las críticas se replicaron en la oposición. La senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, apuntó que si el diálogo se limita a “los gobernadores afines”, el Ejecutivo “gobierna solo para quienes piensan igual que el Presidente”.

En la misma línea, Graciela Ocaña sostuvo que no alcanza con reorganizar ministerios ni con nuevas estructuras: “El problema no es de nombres, es de gestión. Se necesitan soluciones para los argentinos y compromiso real con los gobernadores”.

Por su parte, Ricardo López Murphy ironizó sobre el nombramiento de Catalán, al señalar que “solo cambia el rango, pero no las funciones”.

Contexto complicado para el Gobierno

El trasfondo es la derrota en territorio bonaerense, donde el oficialismo perdió por más de 13 puntos. En ese escenario, la Casa Rosada intenta relanzar la campaña y recomponer la relación con los mandatarios provinciales, aunque el intento de mostrar apertura derivó en nuevas críticas sobre la falta de renovación en el círculo de decisiones.

Con Catalán al frente de Interior, el Gobierno apuesta a recuperar iniciativa política. Sin embargo, las dudas sobre la mesa federal y la falta de señales hacia actores opositores marcan que la interna y la desconfianza siguen siendo un problema abierto.

