Senado: La oposición asegura otra derrota para Javier Milei pero ¿zafa Karina?

Reglamentación de los DNU

El temario de la sesión de este jueves que la presidencia del Senado distribuyó esta mañana también incluye la discusión de un dictamen de mayoría que busca modificar la ley que regula el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

No estaba asegurado que esta iniciativa logre la media sanción, cuenta con los 34 votos del bloque peronista-kirchnerista pero al resto de la oposición no la termina de convencer el dictamen que se tratará en el recinto y que pretendió aceptar los aportes de otras bancadas.

mayans-senado-2.jpg El senador peronista-kirchnerista José Mayans, espada legislativa de Cristina Kirchner.

La idea de la regulación de los decretos es que en un plazo de 90 días corridos se los debe aprobar por ambas cámaras de lo contrario se los considerará derogados. Otro cambio importante es que el rechazo de una de las cámaras dejará sin efecto al DNU, no como ocurre actualmente que ambas cámaras deben rechazarlo y mientras tanto surte efecto.

De aprobarse, el proyecto pasará a su revisión a la Cámara de Diputados para su sanción.

Cabe recordar que, de convertirse en ley este proyecto, Milei también podría vetarlo.

¿Zafa Karina Milei?

La interpelación a Karina Milei por el Andisgate no se incluyó en el temario de la sesión de este jueves del Senado y no fue un tema que se habló en la reunión de Labor Parlamentaria donde se elabora el plan de acción de los senadores en el recinto.

El problema es que no todos los opositores están seguros de ir ahora por la secretaria de presidencia y no quieren quedar ‘pegados’ a una movida con tinte electoral del kirchnerismo.

Ahí reside la dificultad del pedido de interpelación para el peronismo ya que tampoco tiene dictamen de comisión con lo cual necesita dos tercios para ser tratado sobre tablas, aunque luego se aprobará solo con mayoría simple.

De todos modos, no se descarta que algún senador pida en medio de la sesión el intento de discutir la interpelación sobre tablas, pero sería un intento individual.

