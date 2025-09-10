El revés electoral en la provincia de Buenos Aires dejó al Gobierno en un estado de desorientación. Mientras en la Casa Rosada buscan relanzar la campaña nacional, las peleas internas dentro de La Libertad Avanza se multiplican y amenazan con debilitar cualquier estrategia a favor de Javier Milei.
LLA EN LLAMAS
Milei busca relanzar la campaña, pero las internas lo tienen contra las cuerdas
Javier Milei debe aplacar las durísimas interna entre sus dos personas de extrema confianza: Karina Milei y Santiago Caputo. La tiene difícil.
Uno de los puntos más delicados es el manejo de la comunicación digital. El tuitero libertario Daniel Parisini, conocido como El Gordo Dan, lanzó críticas directas contra Sebastián Pareja, el armador de la fuerza en territorio bonaerense. La embestida encendió las alarmas cerca de Karina Milei, que considera que cada golpe hacia sus dirigentes de confianza es también un ataque a su figura.
“Si apuntás contra la gente que puso Karina, estás yendo contra ella y eso Javier tampoco lo tolera”, repiten en su círculo.
Milei es Karina, Karina es Milei
La secretaria general de la Presidencia había planeado delegar parte del discurso digital en el equipo de “Las Fuerzas del Cielo”, bajo la influencia del asesor Santiago Caputo. Sin embargo, las tensiones recientes le hicieron perder confianza. En la intimidad, reconocen que la interna creció demasiado y que las críticas públicas la incomodan.
El propio Presidente intentó poner orden con la creación de mesas políticas —una nacional y otra bonaerense—, aunque en el oficialismo dudan de su utilidad real. La idea es repartir roles: Karina al frente del armado y Caputo centrado en la estrategia digital. Pero la convivencia no fluye.
A eso se suma el malestar con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, ausente la noche de la derrota mientras el resto del gabinete y los candidatos esperaban los resultados.
“Molesta que aparezca en las buenas para subir al escenario y después no quiera poner la cara”, deslizó un dirigente libertario.
Los Menem, parte de la interna
Los Menem, otro factor clave del engranaje, también desconfían de Santiago Caputo. Martín, al frente de Diputados, y Eduardo “Lule”, encargado del armado nacional, creen que el asesor no apoyó de lleno las campañas en provincias como Santa Fe y Corrientes, donde La Libertad Avanza compitió sin alianzas locales y con resultados modestos.
La fiscalización en la provincia de Buenos Aires fue otro terreno de roces. Desde el equipo de Caputo niegan haber trabado la organización y aseguran que colaboraron en todo lo que se les pidió. En tanto, los armadores provinciales insisten en que la coordinación fue caótica y poco clara.
El resultado bonaerense golpeó el ánimo del Presidente, que había confiado en un escenario de “empate técnico” según sus encuestas internas. Hoy, en cambio, enfrenta un dilema: cómo relanzar su campaña nacional sin que las fracturas internas se conviertan en su mayor obstáculo.
