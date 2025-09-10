Milei busca relanzar la campaña, pero las internas lo tienen contra las cuerdas

A eso se suma el malestar con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, ausente la noche de la derrota mientras el resto del gabinete y los candidatos esperaban los resultados.

“Molesta que aparezca en las buenas para subir al escenario y después no quiera poner la cara”, deslizó un dirigente libertario.

Los Menem, parte de la interna

Los Menem, otro factor clave del engranaje, también desconfían de Santiago Caputo. Martín, al frente de Diputados, y Eduardo “Lule”, encargado del armado nacional, creen que el asesor no apoyó de lleno las campañas en provincias como Santa Fe y Corrientes, donde La Libertad Avanza compitió sin alianzas locales y con resultados modestos.

La fiscalización en la provincia de Buenos Aires fue otro terreno de roces. Desde el equipo de Caputo niegan haber trabado la organización y aseguran que colaboraron en todo lo que se les pidió. En tanto, los armadores provinciales insisten en que la coordinación fue caótica y poco clara.

El resultado bonaerense golpeó el ánimo del Presidente, que había confiado en un escenario de “empate técnico” según sus encuestas internas. Hoy, en cambio, enfrenta un dilema: cómo relanzar su campaña nacional sin que las fracturas internas se conviertan en su mayor obstáculo.

___________________________

Más noticias en Urgente24:

Primera misión para Lisandro Catalán: Milei enviará el Presupuesto 2026 al Congreso

¿Y esto Milei?: Un exfuncionario de CFK como director de la agencia de Seguridad Vial

Inflación: Esperando al Indec, ya detectan aumentos en septiembre por la suba del dólar