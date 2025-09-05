La oposición acorrala a Patricia Bullrich tras la denuncia a periodistas: Qué pidieron

Patricia Bullrich y la versión de "operación de inteligencia"

Los diputados también señalaron que la reacción oficial frente al escándalo fue “persecución y censura”. Recordaron que Bullrich denunció una supuesta “operación de inteligencia ilegal” y llegó a mencionar una red que involucraba a Rusia, Venezuela, la AFA y empresarios vinculados al poder. Para la izquierda, se trató de un intento deliberado de correr el eje de las acusaciones de corrupción.

En el escrito presentado, los legisladores advirtieron que:

“La ministra debe informar públicamente y responder sobre estas decisiones autoritarias que buscan amordazar a la prensa independiente”.

Y subrayaron: “Estamos frente a un atropello que viola el artículo 14 de la Constitución, el Pacto de San José de Costa Rica y la jurisprudencia internacional que prohíbe la censura previa”.

La causa judicial

Mientras tanto, la causa judicial en torno a la droguería Suizo Argentina sigue su curso: allí empresarios acusados de corrupción intentaron fugarse con miles de dólares y se negaron a entregar las claves de sus dispositivos. Para la oposición, el Gobierno intenta desviar la atención de esos hechos hacia una supuesta conspiración internacional.

“El Congreso debe ser el ámbito donde Bullrich rinda cuentas. No se puede naturalizar que un gobierno democrático responda a las denuncias de corrupción con silencios, teorías conspirativas y ataques a la libertad de expresión”, concluyeron desde el FIT.

4855-D-2025

___________________________

