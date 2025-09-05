El Riesgo País -que viene subiendo lento pero a paso firme desde hace semanas- superó los 900 puntos básicos. El relato del Gobierno es que aumenta porque el mercado teme que gane el kirchnerismo en las elecciones y/o por el Congreso ("riesgo kuka"), aunque hay economistas que advierten que es consecuencia de las medidas del equipo económico ("riesgo Caputo").
DESCONFIANZA
El Riesgo País superó los 900 pb: "Riesgo kuka" vs. "Riesgo Caputo"
El Riesgo País superó los 900 pb y mientras el Gobierno lo adjudica a las elecciones, hay economistas que advierten que es por las medidas de Toto Caputo.
El RP es el índice económico que mide el riesgo que representa un país para los inversores. En concreto, lo que se mide es la diferencia en el interés que paga un país por su deuda (conocida como “la sobretasa”) en comparación al interés que paga por sus bonos la Reserva Federal de los Estados Unidos. Estos bonos estadounidenses son considerados un punto de referencia por representar el menor riesgo.
Lo que está sucediendo, según los especialistas, es que el mercado ve las dificultades que enfrenta el Gobierno en responder a una deuda cada vez más cara por las altas tasas que maneja. Esto genera desconfianza de pago a los inversores, lo que se refleja en el riesgo país.
--------
Otras noticias en Urgente24:
Repudio en redes por lo que pasó con Sofi Martínez, Gastón Edul y Lionel Messi
Gordo Dan contra las cuerdas: "No perdono a este inadaptado social"
Un aeropuerto de Argentina cierra por cuatro meses y complicará a muchos pasajeros
Doble golpe a Milei en el Senado: Límites a los DNU y restituida la Emergencia en discapacidad
Teniente General Juan Martín Paleo: "Petri encarna un relato payasesco"