El Riesgo País superó los 900 pb: "Riesgo kuka" vs. "Riesgo Caputo"

El RP es el índice económico que mide el riesgo que representa un país para los inversores. En concreto, lo que se mide es la diferencia en el interés que paga un país por su deuda (conocida como “la sobretasa”) en comparación al interés que paga por sus bonos la Reserva Federal de los Estados Unidos. Estos bonos estadounidenses son considerados un punto de referencia por representar el menor riesgo.