Escándalo tras escándalo, la imagen negativa de Javier Milei fue la peor desde su asunción: Así lo plasmó el último informe de la consultora AD HOC, que registró 56% de negatividad, transformando a agosto en el mes de peor imagen digital para el presidente.
ALLÍ DONDE MÁS DUELE
Con la negatividad digital, al palo, decae Javier Milei y ni Fátima lo levanta
Escándalo tras escándalo, la negatividad digital de Javier Milei llegó al 56% marcando además 7 meses consecutivos de caída de su imagen. ¿Y ahora buscan a Fátima Florez para que levante?
"El caso ANDIS afectó directamente la imagen digital de Javier Milei. Poco pudieron hacer las comunidades propias para buscar equilibrar la balanza", sentencia la consultora a partir de los datos obtenidos.
Y no solo imagen. Tampoco genera interés y el volumen de lo que se conversa en torno a Javier Milei continúa siendo bajo respecto del mismo periodo en 2024. Ni siquiera el caso de corrupción que afectó su imagen fue suficiente para elevar significativamente el volumen de menciones.
Así, no solo se redujo notoriamente el interés de hablar sobre el presidente, sino que cada vez se habla de forma más negativa. Según la consultora en lo que va del 2025, la mayoría de las menciones a Javier Milei fueron negativas.
Karina Milei, en el centro de la escena
Se suma a ello, los temas de los que se habla. Según al consultora, 10 de los principales 15, son negativos para el presidente libertario en un contexto complicado con caída de la actividad económica, un Congreso que le pone trabas y los mercados que dudan de su capacidad, y a muy poco de las elecciones de octubre...
Lo peor, su propia hermana, Karina Milei, es una de las principales fuentes de negatividad en la conversación digital sobre el presidente, siempre según AD HOC, hasta el concepto "casta" ya se volvió en contra del discurso oficial.
En efecto, Karina está cada vez más en el centro de las tormentas que sacuden al gobierno. En el caso LIBRA, la hermana del presidente fue el nombre más mencionado durante febrero, luego del escándalo, y en agosto, las negociaciones por la campaña electoral y los audios de las coimas la volvieron a poner en el centro del escenario político.
Pero, ¿cómo afecta negatividad en la conversación sobre Karina al Presidente? Pues, no es nada despreciable ya que Karina figura en 1 de cada 8 menciones al Presidente Milei...
Buscan a Fátima Florez
Y mientras se palpa el nerviosismo en los pasillos de Casa Rosada, se suman los intentos por desviar la atención para que no se hable de estos temas picantes. Así apareció Fátima Florez, pero díficilmente, la humorista y expareja del presidente pueda con 7 meses consecutivos de caída.
Ni en 2024 había marcado semejante racha...
Otras noticias de Urgente24
YPF: La opción de llenar el tanque con dólares genera muchas dudas
El sector que vive una de las peores crisis de era Milei, se hundió casi 83% en julio
El Tesoro ya quemó US$400 millones para contener al dólar ¿cuánto le queda?
Milei quedó hablando solo; Bullrich, apedreada; Tetaz, el galán; la Celine Dion argentina