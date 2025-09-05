Con la negatividad digital, al palo, decae Javier Milei y ni Fátima lo levanta

image La diferencia de volumen en notoria...

Karina Milei, en el centro de la escena

Se suma a ello, los temas de los que se habla. Según al consultora, 10 de los principales 15, son negativos para el presidente libertario en un contexto complicado con caída de la actividad económica, un Congreso que le pone trabas y los mercados que dudan de su capacidad, y a muy poco de las elecciones de octubre...

Lo peor, su propia hermana, Karina Milei, es una de las principales fuentes de negatividad en la conversación digital sobre el presidente, siempre según AD HOC, hasta el concepto "casta" ya se volvió en contra del discurso oficial.

image

En efecto, Karina está cada vez más en el centro de las tormentas que sacuden al gobierno. En el caso LIBRA, la hermana del presidente fue el nombre más mencionado durante febrero, luego del escándalo, y en agosto, las negociaciones por la campaña electoral y los audios de las coimas la volvieron a poner en el centro del escenario político.

Pero, ¿cómo afecta negatividad en la conversación sobre Karina al Presidente? Pues, no es nada despreciable ya que Karina figura en 1 de cada 8 menciones al Presidente Milei...

image

Buscan a Fátima Florez

Y mientras se palpa el nerviosismo en los pasillos de Casa Rosada, se suman los intentos por desviar la atención para que no se hable de estos temas picantes. Así apareció Fátima Florez, pero díficilmente, la humorista y expareja del presidente pueda con 7 meses consecutivos de caída.

Ni en 2024 había marcado semejante racha...

fatima milei Fátima Flores y Javier Milei, cuando eran pareja.

