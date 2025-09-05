Bonos: Dónde está la gran apuesta de la City en la previa electoral

image

¿Oportunidad única?

El informe sostiene que los inversores siguen cubriéndose frente a un escenario electoral incierto, pero que las valuaciones actuales ofrecen una relación riesgo-retorno difícil de ignorar.

Facimex entiende que los precios ya incorporan una probabilidad elevada de un resultado disruptivo, cuando en realidad existe un 40-60% de chances de normalización.

Estrategia en pesos

Aunque la prioridad del informe pasa por los bonos en dólares, también recomiendan una táctica balanceada en pesos. El armado sugerido incluye plazos fijos (25%), Lecap cortas (50%) y Boncer octubre (25%) en carteras de liquidez.

image

En posiciones de retorno total, proponen sobreponderar Boncer de 2026, complementados con flotantes como el Dual marzo 2026 (TTM26) y la Letam noviembre 2025 (M10N5).

image

