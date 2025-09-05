Facimex, una de las mesas más relevante de la City, advierte que la volatilidad política volvió a condicionar al mercado argentino en la previa electoral. El riesgo país trepó a 900 puntos, llevando a los bonos en dólares a rendimientos de entre 13% y 15% TIR, a contramano del resto de emergentes, que exhiben una dinámica positiva.
LOS DE MAYOR POTENCIAL
Bonos: Dónde está la gran apuesta de la City en la previa electoral
En la City advierten que el castigo es excesivo y una mesa de la City pone la mira en GD41, GD35 y bonos CER como los top picks en relación riesgo-retorno.
La comparación con las PASO de 2019 está presente: las valuaciones descuentan un escenario pesimista, aunque los fundamentos macroeconómicos no justificarían semejante castigo.
Los top picks de Facimex en hard dollar
La estrategia de la casa es mantener una cartera diversificada con 40% en soberanos, 40% en provinciales y 20% en corporativos. En cada tramo hay apuestas concretas:
- Soberanos: destacan el GD41 y el GD35. La clave está en el ratio entre el EMBI Argentina y los spreads emergentes high yield, hoy en 2,5x. Según Facimex, una normalización podría llevarlo a 1x, lo que implicaría fuertes ganancias de capital.
- Provinciales: el Córdoba 32 se presenta como una jugada de duration larga con respaldo fiscal sólido y acceso probado al mercado. A su vez, el Santa Fe 27 luce subvaluado, con un Z Spread de 471 puntos que no refleja la solvencia de una provincia con deuda neta negativa y superávit fiscal.
- Corporativos: el abanico es amplio. En baja duration recomiendan Genneia 27 (Z Spread 453 pbs) y Macro 26 (337 pbs). En el tramo medio resaltan Macro 29 (460 pbs) e YPF 29 (452 pbs). Para plazos más largos, ven gran valor en Telecom 33 (485 pbs) e YPF 34 (440 pbs).
¿Oportunidad única?
El informe sostiene que los inversores siguen cubriéndose frente a un escenario electoral incierto, pero que las valuaciones actuales ofrecen una relación riesgo-retorno difícil de ignorar.
Facimex entiende que los precios ya incorporan una probabilidad elevada de un resultado disruptivo, cuando en realidad existe un 40-60% de chances de normalización.
Estrategia en pesos
Aunque la prioridad del informe pasa por los bonos en dólares, también recomiendan una táctica balanceada en pesos. El armado sugerido incluye plazos fijos (25%), Lecap cortas (50%) y Boncer octubre (25%) en carteras de liquidez.
En posiciones de retorno total, proponen sobreponderar Boncer de 2026, complementados con flotantes como el Dual marzo 2026 (TTM26) y la Letam noviembre 2025 (M10N5).
