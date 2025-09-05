El Gordo Dan redobló la apuesta y rompe su relación con el gobierno de Milei: "Tuit fijado"

El mensaje fue borrado, aunque el tuitero retrucó apuntando contra el propio Francos por su paso por el gobierno de Alberto Fernández.

Desde la Rosada, fuentes consultadas por Urgente24 remarcaron: “Ir contra Guillermo es ir contra Milei”. Y admitieron preocupación porque los llamados “chicos de Twitter” no logran entender el “momento histórico” en el que La Libertad Avanza se juega todo en la provincia de Buenos Aires. “No suman nada con tuits así, menos a dos días de las elecciones”, subrayaron.

El portazo del Gordo Dan

Aunque el oficialismo creía que el episodio se apagaba ahí, este viernes 5/09 Parisini redobló la apuesta. Resubió el polémico mensaje contra Juez y lo fijó en su perfil con tono irónico: “Nuevo tuit fijado”.

image

Luego, publicó una captura de la cuenta del senador y escribió: “Like si no utilizaste la situación de tu hija para destruir el país”.

image

De esta manera, el referente libertario dejó en claro que retomará el estilo que caracterizó a Las Fuerzas del Cielo antes del triunfo de Milei: un discurso agresivo, provocador y sin filtro. Aunque en el oficialismo reconocen el papel clave que jugaron en la campaña 2023, hoy admiten que esa estrategia “no ayuda”.

La bronca en las Fuerzas del Cielo

El quiebre con Casa Rosada también tiene raíces internas y vienen desde hace rato: tanto Parisini como otros “talibanes” libertarios —entre ellos Santiago Caputo y el legislador bonaerense Agustín Romo— arrastran malestar porque el armado oficial los dejó fuera de las listas nacionales y provinciales.

Ahora, todo indica que el “Gordo Dan” volverá a la ofensiva en redes bajo la bandera de la “batalla cultural”, aunque eso implique confrontar directamente con la estrategia electoral que diseñan desde Balcarce 50.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GordoDan_/status/1964026694475423998&partner=&hide_thread=false Y no me vuelvan a joder nunca más porque se viene pic.twitter.com/yrjsGlSkAL — DAN (@GordoDan_) September 5, 2025

