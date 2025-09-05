El histórico tuitero libertario Daniel Parisini, conocido en redes como El Gordo Dan, decidió cortar amarras con la bajada de línea de Casa Rosada. Tras recibir presiones para borrar un mensaje, no solo lo volvió a subir sino que además lo fijó en su perfil, en un gesto de abierto desafío al oficialismo.
PROVOCADOR
El Gordo Dan redobló la apuesta y rompe su relación con el gobierno de Milei: "Tuit fijado"
La interna en el oficialismo no tiene freno. Luego de borrar su tuit, el Gordo Dan (Daniel Parisini) se rebeló y decidió desafiar a la Rosada.
La polémica con Juez
El conflicto comenzó a partir de un mensaje dirigido al senador cordobés Luis Juez, en el marco del rechazo del veto presidencial que el Senado ratificó esta semana y que obliga al Ejecutivo a promulgar la ley de Emergencia en Discapacidad.
“Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la Justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei”, escribió Parisini en X, en un posteo que generó un fuerte repudio por meterse con la hija del senador, que padece parálisis cerebral.
El Gobierno marca distancia
La reacción oficial no tardó en llegar. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se despegó de la publicación y criticó con dureza a Parisini:
“Lo repudio totalmente, me parece fuera de lugar, repudiable, no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma que se expresa, ni el fondo de la cuestión”, señaló en declaraciones a TN.
El mensaje fue borrado, aunque el tuitero retrucó apuntando contra el propio Francos por su paso por el gobierno de Alberto Fernández.
Desde la Rosada, fuentes consultadas por Urgente24 remarcaron: “Ir contra Guillermo es ir contra Milei”. Y admitieron preocupación porque los llamados “chicos de Twitter” no logran entender el “momento histórico” en el que La Libertad Avanza se juega todo en la provincia de Buenos Aires. “No suman nada con tuits así, menos a dos días de las elecciones”, subrayaron.
El portazo del Gordo Dan
Aunque el oficialismo creía que el episodio se apagaba ahí, este viernes 5/09 Parisini redobló la apuesta. Resubió el polémico mensaje contra Juez y lo fijó en su perfil con tono irónico: “Nuevo tuit fijado”.
Luego, publicó una captura de la cuenta del senador y escribió: “Like si no utilizaste la situación de tu hija para destruir el país”.
De esta manera, el referente libertario dejó en claro que retomará el estilo que caracterizó a Las Fuerzas del Cielo antes del triunfo de Milei: un discurso agresivo, provocador y sin filtro. Aunque en el oficialismo reconocen el papel clave que jugaron en la campaña 2023, hoy admiten que esa estrategia “no ayuda”.
La bronca en las Fuerzas del Cielo
El quiebre con Casa Rosada también tiene raíces internas y vienen desde hace rato: tanto Parisini como otros “talibanes” libertarios —entre ellos Santiago Caputo y el legislador bonaerense Agustín Romo— arrastran malestar porque el armado oficial los dejó fuera de las listas nacionales y provinciales.
Ahora, todo indica que el “Gordo Dan” volverá a la ofensiva en redes bajo la bandera de la “batalla cultural”, aunque eso implique confrontar directamente con la estrategia electoral que diseñan desde Balcarce 50.
