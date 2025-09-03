urgente24
Javier Milei activa el 'modo mártir' (y Karina agradece)

Muy tensa la recta final al 7S, con Javier Milei en Moreno pese a advertencias por su seguridad, activando 'modo mártir' funcional a la campaña de polarización.

3 de septiembre de 2025 - 17:16

Incluso, el Presidente fue más allá y declaró que "la estrategia del kirchnerismo es intentar matarme", aunque fue el mismo kirchnerismo - Axel Kicillof- el que advirtió a la Casa Militar hace casi 24 horas sobre los riesgos de la visita a Moreno. El operativo de seguridad desplegado para el cierre de campaña libertaria es muy grande (y lo pagamos todos...) Hay quienes se preguntan si es un capricho de Milei sostener el acto en ese club barrial, incluso poniendo en riesgo su integridad física, la de sus candidatos y sus militantes; si no quiere dar el brazo a torcer o si busca victimizarse. Las recientes experiencias en Lomas de Zamora y Corrientes deberían haber encendido las alertas...

Como sea, hay mucha expectativa en torno al acto de esta tarde/noche. Por el bien de la Argentina, esperamos que todo transcurra en paz.

Mientras tanto, el Gobierno logró que, al menos por unas horas, no se hable tanto de las presuntas coimas (Karina Milei, agradecida), ni de la economía 'cascoteada' y los manotazos de ahogado del Caputo Team. El foco está puesto en Moreno.

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Incidentes en Moreno: Piñas y botellazos entre manifestantes

La tensa calma en Moreno parece romperse: comenzaron a volar piedras, botellas y algunos manifestantes se fueron a las manos. Interviene Gendarmería que, por ahora, parece haber calmado la situación.

Ocurre que los militantes libertarios están muy cerca de quienes se manifiestan contra el Gobierno, en las inmediaciones del club Villa Ángela. No se sabe qué fue lo que detonó los incidentes.

Habría al menos un detenido.

Acto libertario en Moreno: Micros con militantes y protesta contra Milei

La Libertad Avanza llevó colectivos con militantes a Moreno, como se observa en varios videos que circulan en redes sociales.

Mientras la situación por ahora es de tensa calma, también hay una protesta -pequeña, por ahora- contra Javier Milei.

Si bien el acto había sido convocado a las 17.00, todavía hay poca gente dentro del club. Se prevé que el Presidente hable entre 19.30 y 20 hs.

Sergio Massa al borde de las lágrimas, cuando Axel Kicillof destacó su "generosidad política"

"Uno de los más importantes artífices de la unidad del peronismo que hoy se expresa en la boleta", dijo Axel Kicillof durante el acto en Tigre, destacando a Sergio Massa por su "generosidad política".

Al líder del Frente Renovador se lo vio muy emocionado, al borde del llanto al escuchar esas palabras.

Un día después del acto en San Martín en el que Axel Kicillof y Sergio Massa volvieron a mostrarse juntos, el gobernador bonaerense devolvió el gesto y fue hasta Tigre para asistir al cierre de listas de concejales de Fuerza Patria.

Con Massa en las tribunas y con los candidatos de la Primera Sección, Gabriel Katopodis, Malena Galmarini y los candidatos locales a concejales, Kicillof respaldó la propuesta local de Fuerza Patria y la reivindicó como la única oferta peronista para enfrentar a Javier Milei.

Mañana (04/09) Kicillof visitará Merlo y Lomas de Zamora para los cierres de campaña en esas localidades. Por la tarde, encabezará una charla y “mateada” con vecinos en La Plata: el evento será desde las 17 en la Plaza Malvinas Argentinas, con la participación del intendente local, Julio Alak, militantes y vecinos platenses.

Acto en Moreno: Llamativa presencia de hombres encapuchados

Un grupo de hombres con campera y capucha llegó al club donde se llevará a cabo el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza. Algunos de ellos también usaban gorra cubriéndose parte de la cara, según se vio en videos de las señales de noticias TN y C5N. También puede ver cómo corren las vallas para que ingresen, por lo que se su supone que fueron a apoyar y/o cuidar a Javier Milei.

La intendenta de Moreno pide a los vecinos que "no se manifiesten" contra Milei

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, le pidió a los vecinos de la ciudad que no se manifiesten hoy en el acto de cierre de campaña libertario por cuestiones de seguridad y afirmó que seguía el tema con "mucha preocupación".

"Les pido, por favor, a todas las familias también, que hoy no es un día para manifestarse. Ni aunque a ustedes les parezca de manera inocente que van a estar con carteles en las inmediaciones del lugar les pido encarecidamente que hoy no lo hagan, no estén en los alrededores", dijo en un video difundido en redes sociales.

Para la jefa comunal peronista, el oficialismo nacional busca un hecho de violencia para tapar las denuncias de presunta corrupción que emergieron en los últimos días en el área de discapacidad, en la que está vinculada Karina Milei.

"Ustedes saben muy bien la cantidad de denuncias sobre corrupción que está teniendo el Gobierno nacional, donde está implicada la hermana del presidente. Nosotros creemos que hay una estrategia para tratar de encubrir esa información, y por esa razón nos preocupa tanto el acto del día de hoy", agregó.

Según Fernández, "cualquier tipo de hecho violento" contra Milei "va a ser noticia" y le va a servir al Ejecutivo nacional, en campaña para las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, para "tapar las graves denuncias y escuchas telefónicas".

"Me preocupa la seguridad de los vecinos y vecinas de Moreno, principalmente por las declaraciones públicas que está haciendo el Presidente, donde manifiesta que teme por un atentado contra su vida, pero que, sin embargo, hace el acto en un lugar abierto totalmente, porque lo hace en un club de barrio", sostuvo.

En esa línea, detalló que el lugar no tiene "problema con los ingresos porque se puede acceder desde la Ruta 23" y resaltó: "Así que ese no sería el inconveniente, lo que a mí me preocupa es la integridad de los vecinos y vecinas de Moreno".

"Yo sé que hay mucho enojo por las personas con discapacidad, que de manera arbitraria les han dado de baja a su atención, por los jubilados y jubiladas que tienen graves problemas económicos, y su jubilación no les alcanza, y están caros los remedios", precisó Fernández.

Afuera del viaje a LA, ¿irá Karina Milei a Moreno? ¿Hablará?

Hay cierta incertidumbre acerca de si Karina Milei, involucrada en el escándalo por presuntas coimas, estará en el acto en Moreno. Recientemente se conoció que no será parte del viaje del Presidente a Los Ángeles, lo que resultó llamativo ya que siempre acompaña a su hermano.

Quizás las malas experiencias de Lomas de Zamora y Corrientes lleven a Karina a bajar el perfil. Veremos...

Y otra duda: si va a Moreno, ¿dará un discurso? Su última aparición en un acto libertario fue en Junín, el pasado 25/08, cuando subió al escenario y habló menos de un minuto.

Pablo Quirno y un cuento chino (bancos enojados)

El secretario de Finanzas de la Nación, Pablo Quirno, acusó a "un banco chino" de actuar adrede para meterle presión al dólar este lunes. Lo utilizó como argumento para explicar por qué al día siguiente él mismo anunció que el Tesoro comenzará a intervenir con ventas de divisas para intentar controlar el valor de la cotización.

"El lunes, durante dos horas, con 30 millones de dólares, un banco de origen chino trató de levantar (y lo hizo) el precio del dólar, lo levantó 40 pesos con un volumen muy chico", aseguró.

Las respuestas a tal acusación no se hicieron esperar, mientras que en la city aseguran que esta maniobra fue el resultado de las propias limitaciones que el BCRA les impuso a las entidades financieras la semana pasada.

Solange Rial en Ámbito.com:

"Ámbito se comunicó con representantes del ICBC, actualmente el único banco de origen chino que opera en el país (cabe recordar que el HSBC fue absorbido por Galicia). Desde esta entidad, le confiaron a este medio que 'no vamos a entrar en detalles' porque es 'un tema sensible'. 'Lo que sí podemos decir es lo siguiente: operamos en el mercado hace muchos años, con idoneidad y respeto por las normas regulatorias. Seguiremos apoyando y acompañando las medidas enfocadas en el crecimiento del país', dijeron públicamente.

Paralelamente, otras fuentes del sector, le confiaron a este medio que 'hay mucha desconfianza' y que el vínculo entre las entidades y el Gobierno se resquebrajó en el marco del fuerte apretón monetario para controlar el dólar. Aseguran que será una relación que costará recomponer.

Pero no solo los bancos tienen una posición critica, desde el mercado hubo otro punto que esbozó Quirno, y que fue fuertemente cuestionado: que el esquema de bandas sigue vigente. De hecho, este punto se vincula directamente con el señalamiento oficial hacia 'el banco chino' que presionó al dólar en momentos de iliquidez".

Riesgo País para arriba y credibilidad deteriorada

El Riesgo País se ubica en 898 puntos básicos, un salto del 8,3% con respecto al registro anterior. La city pone el ojo en la capacidad de pago de la deuda soberana, que se derrumbó hasta casi 3% en la pasada rueda, y activó la suba del riesgo país.

image

Otras noticias en Urgente24:

Mercado Pago hace temblar a los bancos con el lanzamiento de su tarjeta de crédito

Luis Caputo no encuentra la salida (y hay 'casting' en la City)

La miniserie de 10 episodios que pocos descubrieron y es imperdible

La billetera virtual que destronó a Mercado Pago y todos están usando

Javier Milei en su laberinto, pero la crisis ya es inocultable

