Luego del anuncio del secretario de finanzas, Pablo Quirno, sobre la intervención directa del Tesoro sobre el mercado cambiario para calmar la suba del dólar, la divisa cerró relativamente estable, con una suba del 0,04% del mayorista. Sin embargo, el Merval cayó 2,19% y el riesgo país casi toca los 900 puntos, a cuatro días de las elecciones en PBA.
DALE QUE VA
Intervención + coimas + mercados = riesgo país en 898
Mientras aparecen nuevos datos de corrupción, el gobierno anunció la intervención directa sobre el dólar, pero el riesgo país voló a casi 900 puntos.
Los nervios que hay en el gobierno central se hicieron notar en varios frentes. Mientras que el presidente Javier Milei visita el partido de Moreno para el cierre de campaña en PBA, previo a su viaje a Estados Unidos, la política sigue con un ojo puesto en los audios de las coimas que involucrarían a la funcionaria, y hermana del presidente, Karina Milei.
Tras los audios de Spagnoulo, se sumó una denuncia de la periodista Luciana Geuna por sobreprecios en las compras del PAMI.
A eso se agregaron nuevos datos tras una investigación de Ámbito, que ponen el foco sobre cuantiosas compras directas de IOSFA a la droguería Suizo Argentina, que se contradicen con las quejas públicas y administrativas de los afiliados de la obra social, por la falta de entregas de medicamentos, incluyendo oncológicos.
Ámbito publicó: “En total, entre diciembre de 2023 y abril de 2025, se informan compras a la droguería de los hermanos Kovalivker por más de $11.000 millones, lo que representa el 10% del total de las adquisiciones de todas las áreas del Estado, según COMPRAR.AR”.
Intervencion en el Dólar
En este contexto, lo último que le podía pasar al gobierno antes de las elecciones era que siguiese aumentando el dólar. Ayer, tras el anuncio de la intervención en el mercado cambiario se pudo calmar el ascendente camino de los billetes verdes, que hoy cerró en $1.361,50.
El dólar minorista terminó la jornada en $1.377,09 y el blue cayó hasta los $1.350.
El dólar MEP y CCL cerraron en $1.369,90 y $1.371,58, respectivamente.
Bonos y riesgo país
El mercado ve las dificultades que enfrenta el gobierno en responder a una deuda cada vez más cara por las altas tasas que maneja. Esto genera desconfianza de pago a los inversores, lo que se refleja en el riesgo país.
En solo una jornada, el riesgo país pasó de 829 puntos a 898 puntos básicos, una suba de 69 puntos.
Los bonos tuvieron rendimientos dispares pero se mantuvieron con variaciones dentro del +-0,3%, en general.
ADRs
Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street cayeron en este 03/09. Dentro de las más relevantes: Banco Supervielle cayó (-3,98%), YPF descendió por (-2,7%), BBVA le siguió con una baja de (-1,38%), Mercado Libre tuvo un rendimiento negativo de (-0,24%) y Globant de (-0,11%).
Merval
El Merval también se vio afectado por la desconfianza en el mercado y la incertidumbre preelectoral. Cayó 2,19% impulsado por:
Grupo Galicia se desplomó (-2,95%), YPF lo hizo por (-2,28%), Loma Negra y Central Puerto cayeron (-1,77%) y Pampa Energía descendió (-0,27%).
En la semana preelectoral, con una fuerte presión al alza del dólar y la incertidumbre sobre la posibilidad de pago de deuda por parte de un gobierno que no aprovechó el primer semestre para acumular reservas, el mercado sigue reaccionando con fuertes tensiones.
Desde el gobierno, el ministro de economía, Luis Caputo, ya ha declarado varias veces que la política económica del gobierno cambiaría luego de las elecciones de octubre. Sin embargo, especialistas descreen que el promotor del carry trade llegue a realizar un cambio de política, y otros ponen en duda que la economía aguante en estas condiciones dos meses más.
Más noticias en Urgente24
Mercado Pago hace temblar a los bancos con el lanzamiento de su tarjeta de crédito
Luis Caputo no encuentra la salida (y hay 'casting' en la City)
Javier Milei en su laberinto, pero la crisis ya es inocultable
La miniserie de 10 episodios que pocos descubrieron y es imperdible
La billetera virtual que destronó a Mercado Pago y todos están usando