Intervención + coimas + mercados = riesgo país en 898

Ámbito publicó: “En total, entre diciembre de 2023 y abril de 2025, se informan compras a la droguería de los hermanos Kovalivker por más de $11.000 millones, lo que representa el 10% del total de las adquisiciones de todas las áreas del Estado, según COMPRAR.AR”.

image IOSFA realizó compras millonarias a la Suizo Argentina.

Intervencion en el Dólar

En este contexto, lo último que le podía pasar al gobierno antes de las elecciones era que siguiese aumentando el dólar. Ayer, tras el anuncio de la intervención en el mercado cambiario se pudo calmar el ascendente camino de los billetes verdes, que hoy cerró en $1.361,50.

El dólar minorista terminó la jornada en $1.377,09 y el blue cayó hasta los $1.350.

El dólar MEP y CCL cerraron en $1.369,90 y $1.371,58, respectivamente.

Bonos y riesgo país

El mercado ve las dificultades que enfrenta el gobierno en responder a una deuda cada vez más cara por las altas tasas que maneja. Esto genera desconfianza de pago a los inversores, lo que se refleja en el riesgo país.

En solo una jornada, el riesgo país pasó de 829 puntos a 898 puntos básicos, una suba de 69 puntos.

Los bonos tuvieron rendimientos dispares pero se mantuvieron con variaciones dentro del +-0,3%, en general.

ADRs

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street cayeron en este 03/09. Dentro de las más relevantes: Banco Supervielle cayó (-3,98%), YPF descendió por (-2,7%), BBVA le siguió con una baja de (-1,38%), Mercado Libre tuvo un rendimiento negativo de (-0,24%) y Globant de (-0,11%).

Merval

El Merval también se vio afectado por la desconfianza en el mercado y la incertidumbre preelectoral. Cayó 2,19% impulsado por:

Grupo Galicia se desplomó (-2,95%), YPF lo hizo por (-2,28%), Loma Negra y Central Puerto cayeron (-1,77%) y Pampa Energía descendió (-0,27%).

En la semana preelectoral, con una fuerte presión al alza del dólar y la incertidumbre sobre la posibilidad de pago de deuda por parte de un gobierno que no aprovechó el primer semestre para acumular reservas, el mercado sigue reaccionando con fuertes tensiones.

Desde el gobierno, el ministro de economía, Luis Caputo, ya ha declarado varias veces que la política económica del gobierno cambiaría luego de las elecciones de octubre. Sin embargo, especialistas descreen que el promotor del carry trade llegue a realizar un cambio de política, y otros ponen en duda que la economía aguante en estas condiciones dos meses más.

Más noticias en Urgente24

Mercado Pago hace temblar a los bancos con el lanzamiento de su tarjeta de crédito

Luis Caputo no encuentra la salida (y hay 'casting' en la City)

Javier Milei en su laberinto, pero la crisis ya es inocultable

La miniserie de 10 episodios que pocos descubrieron y es imperdible

La billetera virtual que destronó a Mercado Pago y todos están usando