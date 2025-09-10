A pesar de la compleja situación que cruza a la economía en Argentina, Stellantis hizo pública una nueva marca histórica para sus instalaciones en El Palomar, Buenos Aires. Allí, la multinacional automotriz alcanzó la marca de 3.000.000 de vehículos producidos, principalmente bajo la marca Peugeot.
A PESAR DE TODO
Stellantis se sobrepone en Argentina y alcanza nuevo récord productivo
La automotriz Stellantis celebró un nuevo hito en sus operaciones en Argentina. Todo ello en medio de un difícil contexto económico.
Actualmente, la planta de El Palomar alberga la producción de modelos como Peugeot 208, Peugeot 2008 y Peugeot Partner. Además, se fabrica la variante Citroën del furgón, bajo el nombre de Berlingo.
Precisamente, la marca de 3.000.000 de unidades llegó de la mano de una SUV 2008, el más reciente lanzamiento de Peugeot en el país. “El modelo simboliza la evolución hacia un centro industrial moderno, con una integración creciente de proveedores locales y con foco en la sustentabilidad y la competitividad”, señalaron desde la marca.
Stellantis y la historia en El Palomar
Desde la automotriz remarcaron la trayectoria de las instalaciones durante sus distintos periodos. Allí, la industria argentina dio a luz varios coches clásicos a nivel local como el Peugeot 504, el Fiat 600 y el Citroën C4.
Fiat Concord, ahora Stellantis, proyectó una planta ubicada en la localidad de El Palomar, que comenzó a edificarse en 1962 y fue inaugurada el 6 de noviembre de 1964. En un área de aproximadamente 20 hectáreas, se construyeron el edificio principal para la producción y otros tres para servicios generales y auxiliares totalizando 68.000 metros cuadrados de superficie cubierta donde funcionaban los sectores de chapistería, soldadura, pintura, tapizado, montaje, carrozado, ensayos y terminación de los automóviles.
En enero de 2021 se concretó la fusión global de FCA y Groupe PSA que dio nacimiento a un nuevo gigante automotriz mundial: Stellantis. Esta fusión internacional repercutió localmente con la formación del Grupo Stellantis en Argentina, operada durante el primer semestre de ese año.
Panorama complejo
La celebración de Stellantis se produce en medio de un complejo panorama para la industria local en general. Con un fuerte cambio político en torno al ingreso de automóviles importados desde el exterior, los coches de fabricación local perdieron lugar en el mercado a consecuencia de una fuerte disparidad de precios empujados por una alta presión fiscal.
Esto llevó a que varios proyectos para las automotrices nacionales se vieran suspendidos o directamente eliminados.
